Микробиом влагалища матери влияет на развитие детей

«Мы знаем, что полезно для мамы, то полезно и для развития мозга ребенка», — рассказывает доктор Трейси Бэйл, профессор фармакологии Медицинской школы Университета Мэриленда и директор Центра эпигенетических исследований в области детского здоровья и развития мозга.

Новое исследование на мышах ученых из Медицинской школы Мэрилендского университета показало, что нездоровый микробиом влагалища у беременных в сочетании с нездоровым питанием способствовал увеличению смертности потомства и изменению развития выжившего Компенсировать смерти от нездорового вагинального микробиома удалось за счет более здоровой диеты матерей. Ученые подчеркивают, что простое диетическое вмешательство может противостоять вредным воздействиям нездорового микробиома. Свои результаты они представили в журнале Nature Communications.Когда младенцы проходят через родовые пути, они подвергаются воздействию вагинального микробиома матери. Бактериями покрывается кожа, ребенок получает свой первый микробиом после стерильной матки.Женщины с некоторыми хроническими заболеваниями, такими как диабет или высокое кровяное давление, а также проживающие в бедных районах, больше подвержены риску нездорового вагинального микробиома. Это означает наличие чрезмерного числа бактерий, вирусов и дрожжей, которые вредны и увеличивают вероятность инфекций.Ученые использовали образцы вагинального микробиома беременных женщин в модели кесарева сечения на мышах. Они ввели образцы здоровых или паталогических бактерий во влагалище мыши, чтобы воссоздать среду беременности. Затем потомство обрабатывалось вагинальными микробиомами, имитируя естественное рождение. Исследователи изучили, какие гены включаются и выключаются в мозгу потомства, чтобы увидеть, как вагинальные бактерии влияют на развитие детенышей. Они обнаружили, что у потомства была ранняя активация и развитие иммунной системы.Затем исследователи повторили работу, но добавили фактор риска преддиабета и ожирения, заменив обычно здоровую пищу беременной мыши на рацион с высоким содержанием жиров и недостаточным количеством клетчатки. 60 % детенышей, подвергшихся воздействию нездорового микробиома человека, от матерей, получавших нездоровую диету, умерли в течение 48 часов после родов. Однако при таком же воздействии микробиома, но при соблюдении здоровой диеты с высоким содержанием клетчатки уровень смертности снизился более чем вдвое.