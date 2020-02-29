Микробиом кишечника во время беременности влияет на метаболизм потомства - исследование
Группа исследователей из Японии, установила, что у мышей микробиом кишечника матери может формировать метаболизм ее потомства в позднем возрасте. В статье, опубликованной в журнале Science они описали исследование с использованием мышей.
Джейн Фергюсон из Медицинского центра Университета Вандербильта опубликовала статью «Перспектива» о работе, проделанной командой в том же номере журнала. Было проведено много исследований, чтобы узнать больше о влиянии кишечного микробиома матери на здоровье ее ребенка, но связь до сих пор мало понятна.
Цели исследованияУченые стремились узнать больше о возможной роли, которую играет микробиом матери в развитии метаболического заболевания у потомства в позднем возрасте, которые связаны с состояниями микробиома во время беременности. Они изучили беременных мышей, живших как в нормальных условиях, так и в условиях отсутствия бактериальной флоры, чтобы выяснить, есть ли различия.
РезультатыПо мере развития потомства те, кто родился от матерей, живших в условиях отсутствия бактериальной флоры во время беременности, с большей вероятностью в дальнейшем заболевали ожирением, непереносимостью глюкозы. Чтобы выяснить, почему это происходит, ученые познакомились с жирными кислотами с короткой цепью (SCFA) - это метаболиты, которые стимулируются микробиотой.
Они служат средством передачи сигналов между кишечными бактериями и органами в организме. SCFA, продуцируемые матерью, диктовали дифференцировку нервных, панкреатических и кишечных клеток потомства посредством передачи сигналов от специфических белковых рецепторов SCFA, находящихся на жировых клетках. Этот процесс помог уравновесить уровни энергии у потомства - без них оно было подвержены метаболическим заболеваниям.
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