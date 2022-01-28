Ученые назвали добавку, которая одновременно повышает иммунитет и риск рака на 20%
Рак легких является одним из наиболее распространенных типов, и около 47 000 человек ежегодно получают плохие новости об этом диагнозе. Сложность рака легких заключается в том, что на ранних стадиях обычно нет симптомов, указывающих на это заболевание. Теперь исследования связывают добавки, повышающие иммунитет, с более высоким риском этого состояния.
В последние годы добавки подвергаются тщательному изучению из-за их побочных эффектов. Многие эксперты утверждают, что преимущества, которые они предлагают, не стоят рисков.
Исследователи из Онкологического центра Университета Колорадо выяснили, что безрецептурные добавки могут фактически увеличить риск развития рака, если их принимать сверх рекомендуемой дневной нормы.
Установлено, что виновником повышения риска рака легких на 20 процентов является бета-каротин. Это красно-оранжевый пигмент, содержащийся в различных растениях и фруктах, который в организме превращается в витамин А. Морковь, вероятно, наиболее известна высоким содержанием бета-каротина. Версия этого пигмента в добавках обещает повысить иммунитет и сохранить кожу здоровой.
Исследование, проводившееся более двух десятилетий, показало, что прием дозы, превышающей рекомендуемую, может увеличить риск развития рака легких. По иронии судьбы, все началось с того, что исследователи хотели посмотреть, может ли прием дополнительных витаминов и минералов снизить риск развития рака.
Один из исследователей Тим Байерс сказал:
«Мы обнаружили, что добавки на самом деле не были полезны для их здоровья. На самом деле, некоторые люди заболевали раком чаще, когда принимали витамины».
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Тим Байерс (Tim Byers)
Здоровье
Доктор медицины, магистр здравоохранения, заместитель директора Онкологического центра Университета Колорадо.
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