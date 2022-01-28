Ученые назвали добавку, которая одновременно повышает иммунитет и риск рака на 20%

«Мы обнаружили, что добавки на самом деле не были полезны для их здоровья. На самом деле, некоторые люди заболевали раком чаще, когда принимали витамины».

В последние годы добавки подвергаются тщательному изучению из-за их побочных эффектов. Многие эксперты утверждают, что преимущества, которые они предлагают, не стоят рисков.Исследователи извыяснили, что безрецептурные добавки могут фактически увеличить риск развития рака, если их принимать сверх рекомендуемой дневной нормы.Установлено, что виновником повышения риска рака легких на 20 процентов являетсяЭто красно-оранжевый пигмент, содержащийся в различных растениях и фруктах, который в организме превращается в витамин А. Морковь, вероятно, наиболее известна высоким содержанием бета-каротина. Версия этого пигмента в добавках обещает повысить иммунитет и сохранить кожу здоровой.Исследование,По иронии судьбы, все началось с того, что исследователи хотели посмотреть, может ли прием дополнительных витаминов и минералов снизить риск развития рака.Один из исследователей Тим Байерс сказал:Ранее Медикфорум писал о том, как предотвратить деменцию.