Эти витаминные добавки связан с повышением риска рака на 20%

"Добавки с бета-каротином могут увеличить риск рака легких при избыточном употреблении. Бета-каротин описывает красно-оранжевый пигмент, содержащийся в различных растениях и фруктах. Этот пигмент превращается в витамин А в организме. Одним из самых известных пищевых источников бета-каротина является морковь", - говорит диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум.

«Добавки не были полезны для их здоровья. На самом деле, некоторые люди, согласно последним исследованиям, заболевали раком чаще, когда принимали витамины», - добавляет врач-диетолог.