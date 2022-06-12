Эти витаминные добавки связан с повышением риска рака на 20%
В то время как добавки в основном принимаются для улучшения вашего здоровья, многие исследования связывают небольшие диетические продукты с неблагоприятными побочными эффектами.
Добавки пережили массовый бум в прошлом веке, когда на полках магазинов появились различные продукты всех размеров и цветов. Однако некоторые эксперты утверждают, что в некоторых случаях маленькие таблетки приносят больше вреда, чем пользы.
"Добавки с бета-каротином могут увеличить риск рака легких при избыточном употреблении. Бета-каротин описывает красно-оранжевый пигмент, содержащийся в различных растениях и фруктах. Этот пигмент превращается в витамин А в организме. Одним из самых известных пищевых источников бета-каротина является морковь", - говорит диетолог Василиса Пономарёва в интервью МедикФорум.Добавочная версия этого пигмента обещает повысить ваш иммунитет и сохранить вашу кожу здоровой. Исследование показало, что прием большего количества, чем рекомендуемая суточная доза, коррелирует с 20-процентным увеличением риска.
Проводившегося более двух десятилетий, были рассмотрены различные испытания, в которых участвовали тысячи пациентов. Прием добавок бета-каротина в избытке может увеличить риск развития рака легких.
Может ли прием дополнительных витаминов и минералов снизить риск развития рака? Вместо этого результаты последний исследований принесли неожиданный поворот.
«Добавки не были полезны для их здоровья. На самом деле, некоторые люди, согласно последним исследованиям, заболевали раком чаще, когда принимали витамины», - добавляет врач-диетолог.
Прием поливитаминов в правильной дозе все же может быть полезным. Однако слишком много или слишком долго принимать добавки может быть вредным.
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