Названы причины панических атак

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Гигиена жизни

«Вы не можете брать „позитивные мысли“ из ниоткуда, позитивные мысли формируются на основе того, как вы живете. Аффирмации не работают, увы. Если в вашем ежедневном графике нет „времени для себя“ и для реального общения, то риск словить ПА повышается», — пояснил врач.

Первый эпизод

По словам эксперта, в большинстве случаев панические атаки развиваются по одному сценарию.Мозг современного человека работает быстро и беспрерывно. Этому способствуют окружающие нас звуки машин, разнообразие одежды, рекламы, различные вывески и стенды на улицах, и, конечно, интернет и соцсети, на просторах которых, многие привыкли проводить каждую свободную минуту.Большая часть предрасположенных к паническим атакам людей живут в условиях постоянного стресса и однообразия. Часто, этим страдают молодые мамы в декрете, особенно, если помимо ребенка, их круг интереса и досуга ограничивается социальными сетями.В подавляющем большинстве случаев предрасположенные к ПА люди живут в стрессе.Привыкший к «поеданию» информации мозг остается без позитивного топлива и начинает вспоминать все проблемы. Человек все чаще испытывает негативные эмоции: обиду, вину, стыд. Как правило на физическом уровне они отражаются в виде чувства сдавленности в груди, кома в горле.В какой-то момент накапливается столько напряжения, что оно переходит в «выстрел» гормонами, в том числе адреналином, что по сути и представляет собой паническая атака.