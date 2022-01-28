Названы причины панических атак
Психиатр Павел Бутузов рассказал, что приводит к появлению панических атак.
По словам эксперта, в большинстве случаев панические атаки развиваются по одному сценарию.
Инфопоток
⠀
Гигиена жизни
Большая часть предрасположенных к паническим атакам людей живут в условиях постоянного стресса и однообразия. Часто, этим страдают молодые мамы в декрете, особенно, если помимо ребенка, их круг интереса и досуга ограничивается социальными сетями.
В подавляющем большинстве случаев предрасположенные к ПА люди живут в стрессе.
⠀
«Вы не можете брать „позитивные мысли“ из ниоткуда, позитивные мысли формируются на основе того, как вы живете. Аффирмации не работают, увы. Если в вашем ежедневном графике нет „времени для себя“ и для реального общения, то риск словить ПА повышается», — пояснил врач.⠀
Первый эпизод
Привыкший к «поеданию» информации мозг остается без позитивного топлива и начинает вспоминать все проблемы. Человек все чаще испытывает негативные эмоции: обиду, вину, стыд. Как правило на физическом уровне они отражаются в виде чувства сдавленности в груди, кома в горле.
В какой-то момент накапливается столько напряжения, что оно переходит в «выстрел» гормонами, в том числе адреналином, что по сути и представляет собой паническая атака.
Павел Бутузов
Здоровье
Врач-психотерапевт, психиатр
Оставить комментарий