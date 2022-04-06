«Можно перепутать с инфарктом»: врач Мясников назвал особенности панических атак

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паническая атака

По словам известного медика Александра Мясникова, напоминающие инфаркт панические атаки возникают как реакция организма на стресс.

Врач, известный как ведущий программ о здоровье, объяснил, что появлению панических атак может способствовать существование в условиях длительного или хронического стресса, который может специфическим образом влиять на состояние вегетативной нервной системы. Состояния паники являются примером того, что организм человека перестал должным образом справляться со стрессом, его неврологические реакции становятся чрезмерными из-за перенапряжения нервов.

«Симптомы панических атак можно легко перепутать с признаками инфаркта», - заметил доктор Мясников.

Медик назвал признаки проявления этих состояний
  • Озноб.
  • Жар.
  • Чувство нехватки воздуха, одышка.
  • Головная боль.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Ощущение нереальности происходящего.
  • Испуг, волнение, страх смерти.
Врач Мясников добавил, что панические атаки как таковые не являются смертельно опасными, но при уже имеющихся хронических нарушениях они могут спровоцировать непредсказуемые реакции – например, в виде резкого повышения давления или падения, удара головой. Специалист посоветовал вызывать медпомощь при соответствующих симптомах, не гадая, что именно у человека – паника вследствие стресса или инфаркт. Врач напомнил, что женщины, переживающие стресс, становятся склонными к синдрому такоцубо, который подразумевает повреждение сердечной мышцы.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может ощущаться головная боль в случае опасных нарушений.
Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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