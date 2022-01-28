Эксперт развенчала три мифа о борьбе со старением
Иммунолог Марина Арьяева перечислила распространенные заблуждения об анти эйдж терапии.
Врач пояснила: анти эйдж терапия представляет собой комплекс лечебных процедур и средств для задержания возрастных изменений. Вокруг этой темы сформировалось много мифов, наиболее популярные из них прокомментировала эксперт.
Миф № 1: борьбой со старением нужно, когда появляются его внешние признаки.
На самом деле: для того, чтобы появились признаки старения стали видны, они должны достаточно долго накапливаться внутри организма и начинаются за долго до появления первых морщин.
Миф № 2: бороться со старением нельзя.
На самом деле: современная медицина приравнивает старение к болезненному состоянию, с которым уже может успешно бороться.
Миф № 3: иммунная система не играет роли.
На самом деле: научно подтверждено, что именно изменения в иммунной системе становятся началом для старения организма.
«Доказано, что если правильно поддерживать оптимальное состояние иммунной системы, то многие процессы старения возможно задержать и даже — повернуть вспять», — подчеркнула специалист.
Марина Арьяева
Здоровье
Клинический иммунолог, аллерголог, кандидат медицинских наук, член Ассоциации заслуженных врачей России
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