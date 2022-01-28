Эксперт развенчала три мифа о борьбе со старением

«Доказано, что если правильно поддерживать оптимальное состояние иммунной системы, то многие процессы старения возможно задержать и даже — повернуть вспять», — подчеркнула специалист.

Врач пояснила: анти эйдж терапия представляет собой комплекс лечебных процедур и средств для задержания возрастных изменений. Вокруг этой темы сформировалось много мифов, наиболее популярные из них прокомментировала эксперт.борьбой со старением нужно, когда появляются его внешние признаки.для того, чтобы появились признаки старения стали видны, они должны достаточно долго накапливаться внутри организма и начинаются за долго до появления первых морщин.бороться со старением нельзя.современная медицина приравнивает старение к болезненному состоянию, с которым уже может успешно бороться.иммунная система не играет роли.научно подтверждено, что именно изменения в иммунной системе становятся началом для старения организма.