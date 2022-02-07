Педиатр развенчала популярные мифы о питании при грудном вскармливании
Педиатр Кристина Никитина опровергла частые заблуждения о питании матери в период грудного вскармливания.
Врач выделила пять наиболее популярных мифов.
Миф №1: красные и цитрусовые фрукты - аллергены.
На самом деле: ни красные, ни цитрусовые плоды аллергенами не являются, но в большом количестве могут вызвать неприятные ощущения, как у детей, так и у взрослых. Поэтому употреблять их можно, но в умеренном количестве.
Миф №2: чем больше питья - тем больше молока.
На самом деле: продуцирование молока регулируется на уровне гормонов и зависит только от уровня пролактина и окситоцина в организме.
Миф№3: чтобы сделать молоко полезнее необходимо принимать витаминные комплексы.
На самом деле: состав грудного молока остается практически неизменным, даже при приеме дополнительных средств.
Миф №4: кофе вреден для сна ребенка.
На самом деле: употребление кофеина в объеме до 300 мг в сутки не отразиться ни на сне, ни на поведении ребенка.
Миф №5: чай с молоком улучшает лактацию.
На самом деле: за лактацию в организме женщины несут ответственность гормоны, поэтому молоко сельскохозяйственного производства не окажет влияния на материнское молоко.
Перед применением необходима очная консультация специалиста.
Кристина Никитина
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Педиатр
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