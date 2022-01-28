В ожидание лета: как поднять настроение в холодное время года?

По словам специалиста, из-за сезонного снижения температуры, немалое количество людей испытывает сильный дискомфорт. Она проявляется, как в ухудшении физического здоровья, так и психологического.Для того, чтобы справляться с таким недомоганием, эксперт посоветовала прибегнуть к помощи аромамасел.Так, в период холодов, помогут "теплые" запахи, например ваниль, мирра, сосна, кедр, лотос, гвоздика, тимьян.Для антистресс эффекта, а также улучшения настроения и снятия напряжения она посоветовала ароматизировать помещения с помощью ароматов мяты перечной, бергамота, эвкалипта, пачули, розмарина, герани, шалфея, нероли, мелиссы, апельсина, розы, розового дерева, иланг-иланга, кедра, грейпфрута, ладана, пихты, ели, лимона, можжевельника.Также, существенный эффект снятия стресса и переутомления могут оказать сандал и лаванда.