В ожидание лета: как поднять настроение в холодное время года?
Остеопат Юлия Баздырева назвала эффективный способ борьбы со стрессом.
По словам специалиста, из-за сезонного снижения температуры, немалое количество людей испытывает сильный дискомфорт. Она проявляется, как в ухудшении физического здоровья, так и психологического.
Для того, чтобы справляться с таким недомоганием, эксперт посоветовала прибегнуть к помощи аромамасел.
Так, в период холодов, помогут "теплые" запахи, например ваниль, мирра, сосна, кедр, лотос, гвоздика, тимьян.
Для антистресс эффекта, а также улучшения настроения и снятия напряжения она посоветовала ароматизировать помещения с помощью ароматов мяты перечной, бергамота, эвкалипта, пачули, розмарина, герани, шалфея, нероли, мелиссы, апельсина, розы, розового дерева, иланг-иланга, кедра, грейпфрута, ладана, пихты, ели, лимона, можжевельника.
Также, существенный эффект снятия стресса и переутомления могут оказать сандал и лаванда.
Юлия Баздырева
Здоровье
Остеопат, эксперт в области психосоматики
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