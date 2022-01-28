Травмы слизистой: чего нельзя делать?

специальное промывание раневой/воспалённой поверхности;

применение местной обработки;

попытки остановить капиллярное кровотечение.

«Когда вы пытаетесь организму помогать и тыкать в эти белые бляшечки ватными палочками, лить на них химические растворы, то вы удаляете новую, молодую ткань, обнажая подслизистый слой», — предупреждает эксперт.

Ротовая полость, глотка, десна и язык часто становятся хонами нарушение целостности слизистой. Причиной тому могут служить инфекционное воспаление, стоматиты, механические травмы, химические и термические ожоги.В борьбе с такими травмами, многие совершают ошибки. К наиболее распространенным врач отнесла:По словам специалиста, от такого подхода лучше отказаться. Дело в том, что при возникновении травмы на поверхности слизистой, для их устранения организм задействует факторы местного иммунитета, которые начинают восстанавливать поврежденный участок.Такие меры приводят не только к болезненным ощущениям, а и отсрочивают заживление и увеличивает риск присоединения вторичной инфекции.