Эксперт рассказала, как научиться доброму отношению к себе

«Хорошая новость заключается в том, что доброму отношению к собственному телу можно научиться. Для этого надо замечать и удовлетворять потребности своего тела», — говорит специалист.

вы больше, чем просто тело и достижения;

счастье не измеряется в килограммах, деньгах и другими материальными параметрами;

вы имеете право жить так, как хотите, не дожидаясь свершения каких-либо условий.

Эксперт объяснила: люди не рождаются с негативным настроем относительно своего тела. Самокритика, желание совершенствоваться и эксплуатировать себя прививаются в процессе взросления. Как правило, это сопровождается неспособностью замечать достоинства и направлять внимание исключительно на недостатки.В следствии такой позиции, человек начинает пренебрегать своими потребностями ради одобрения социума.Также, она посоветовала почаще напоминать себе, что:Кроме того, психолог подчеркнула, что необходимо окружить себя такими людьми, которые не концентрируют внимание на ваших недостатках, а отдают предпочтение достоинствам.