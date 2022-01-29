Рак желудка: эти 3 ранних признака онкологии имитируют «симптомы обычных заболеваний»
54 процента случаев рака желудка можно предотвратить. Macmillan Cancer Research сообщает, что есть три симптома рака желудка, которые «могут быть похожи на симптомы обычных заболеваний желудка».
Симптомы включают:
- Изжогу, которая не проходит
- Потеря веса
- Потеря аппетита
Рак желудка имеет более широкий спектр симптомов. Помимо изжоги, несварения желудка, потери веса и потери аппетита, рак желудка также может вызывать повторную отрыжку или отрыжку и ощущение сытости после приема небольшого количества пищи.
Другие симптомы, которые могут возникнуть у больных раком желудка:
• Отек или боль в верхней части живота
• Рвота
• Дисфагия (затрудненное глотание)
• Черный кал
• Чувство усталости или одышка
• Икота в большом количестве
Хотя важно помнить, что некоторые состояния, которые в противном случае были бы признаками нераковых состояний, могут быть раковыми, также важно отметить, что не все симптомы рака означают, что у человека рак.
Любые опасения по поводу рака должны быть адресованы вашему врачу общей практики.
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Macmillan Cancer Research
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