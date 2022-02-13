Рак желудка: врач назвал 5 первых признаков, которые «часто расплывчаты»

«Рак желудка может проявляться рядом различных симптомов, включая затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потерю веса. Тем не менее, первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту. Ранний рак желудка также может кровоточить в желудок, что снижает количество эритроцитов и проявляется анемией в анализе крови, что является еще одним потенциально ранним предупредительным признаком».

Доктор Санджай Мехта, врач общей практики в Лондоне, обозначил некоторые возможные ранние признаки рака желудка, хотя отмечает, что они также могут сигнализировать о других состояниях.Эксперт отметил, что хотя некоторые из этих симптомов относительно распространены и могут быть вызваны другими желудочно-кишечными заболеваниями, такими как кислотный рефлюкс или язва, а не раком, «людям все равно следует обсудить их со своим врачом, если такие симптомы сохраняются в течение трех недель или более.Ранее Медикфорум писал о признаках рака поджелудочной железы.