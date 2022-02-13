Рак желудка: врач назвал 5 первых признаков, которые «часто расплывчаты»
Ранние симптомы рака желудка могут быть похожи на симптомы других состояний, таких как язва желудка. В нем говорится, что ваш врач общей практики должен организовать прием к специалисту, если у вас есть симптомы, которые могут быть связаны с раком желудка. Некоторые ранние признаки похожи на признаки, вызванные другими состояниями, но, тем не менее, их следует проверять.
Доктор Санджай Мехта, врач общей практики в Лондоне, обозначил некоторые возможные ранние признаки рака желудка, хотя отмечает, что они также могут сигнализировать о других состояниях.
«Рак желудка может проявляться рядом различных симптомов, включая затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потерю веса. Тем не менее, первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту. Ранний рак желудка также может кровоточить в желудок, что снижает количество эритроцитов и проявляется анемией в анализе крови, что является еще одним потенциально ранним предупредительным признаком».
Эксперт отметил, что хотя некоторые из этих симптомов относительно распространены и могут быть вызваны другими желудочно-кишечными заболеваниями, такими как кислотный рефлюкс или язва, а не раком, «людям все равно следует обсудить их со своим врачом, если такие симптомы сохраняются в течение трех недель или более.
Ранее Медикфорум писал о признаках рака поджелудочной железы.
Санджай Мехта
Здоровье
Врач общей практики в Лондоне, советник-специалист Комиссии по качеству медицинской помощи (CQC) в Великобритании.
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