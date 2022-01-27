Заражение Омикрона: малоизвестный симптом, способный серьезно ухудшить самочувствие
Одним из малоизвестных симптомов заражения Омикроном, называемых врачами, является головокружение.
Британские эпидемиологи, участники проекта по изучению симптомов коронавирусной инфекции ZOE COVID Symptom Study, советуют обращать внимание на один довольно необычный и малоизвестный симптом заражения штаммом Омикрон, проявляющийся в виде головокружения.
«Мало кто знает, что в результате поражения коронавирусной инфекцией у человека может возникнуть головокружение. В этом состоянии возникает ощущение вращения или меняется восприятие движения, что вызывает характерную дурноту», - говорят врачи.
Исследование показало, что такой симптом как головокружение может возникать во время острой фазы инфекции, но у некоторых пациентов ощущается и во время выздоровления или проявляется в виде признака постковидного синдрома. Медики уточняют, что параллельно зараженные Омикроном могут страдать от звона в ушах, снижения слуха, напряжения глаз, головных болей. Особенностью этих симптомов является то, что они возникают волнообразно – то появляются, то прекращаются в течение дня.
Если перечисленные симптомы становятся постоянными или очень интенсивными, следует связаться с врачом и сообщить об этом, подчеркивают специалисты.
Также они говорят, что головокружение, возникающее у заболевших ковидом людей, учащается или проявляется тяжелее, если те недостаточно отдыхают, продолжают выполнять какую-то работу и подвергаются перегрузкам с учетом своего состояния.
Ранее портал MedikForum.ru писал об особенностях боли в спине, которая может возникать в качестве признака заражения Омикрон-инфекцией и сохраняться даже после выздоровления.
ZOE COVID Symptom Study
Здоровье
приложение для отслеживания симптомов и других важных данных у людей с коронавирусом, разработанное учеными Королевского колледжа Лондона в сотрудничестве с рядом больниц.
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