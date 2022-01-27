Заражение Омикрона: малоизвестный симптом, способный серьезно ухудшить самочувствие

«Мало кто знает, что в результате поражения коронавирусной инфекцией у человека может возникнуть головокружение. В этом состоянии возникает ощущение вращения или меняется восприятие движения, что вызывает характерную дурноту», - говорят врачи.

Британские эпидемиологи, участники проекта по изучению симптомов коронавирусной инфекции ZOE COVID Symptom Study, советуют обращать внимание на один довольно необычный и малоизвестный симптом заражения штаммом Омикрон, проявляющийся в виде головокружения.Исследование показало, что такой симптом как головокружение может возникать во время острой фазы инфекции, но у некоторых пациентов ощущается и во время выздоровления или проявляется в виде признака постковидного синдрома. Медики уточняют, что параллельно зараженные Омикроном могут страдать от звона в ушах, снижения слуха, напряжения глаз, головных болей. Особенностью этих симптомов является то, что они возникают волнообразно – то появляются, то прекращаются в течение дня.Если перечисленные симптомы становятся постоянными или очень интенсивными, следует связаться с врачом и сообщить об этом, подчеркивают специалисты.Также они говорят, что головокружение, возникающее у заболевших ковидом людей, учащается или проявляется тяжелее, если те недостаточно отдыхают, продолжают выполнять какую-то работу и подвергаются перегрузкам с учетом своего состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал об особенностях боли в спине , которая может возникать в качестве признака заражения Омикрон-инфекцией и сохраняться даже после выздоровления.