«Мне сказали, что я умру молодой» — мать двоих детей предупреждает о генетически высоком холестерине

«Члены семьи, которым поставили диагноз с тех пор, как мне поставили диагноз, — это два моих мальчика, двое внуков, моя сестра, моя мать и ее мать. Брат моей матери, он умер в возрасте 40 лет, и у него осталось четверо очень маленьких мальчиков, и все они заболели сердцем в возрасте 30 лет. У меня было ощущение: «О, почему я?», Джеймс [сын Хейзел] был маленьким ребенком, я помню, как катал его в коляске и думал: «Боже, я доживу до того, как он женится».

Ген APOB

Ген PCSK9

Ген рецептора ЛПНП