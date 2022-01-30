То, как вы чистите зубы, может повышать риск болезней десен - стоматологи указывают на ошибки

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То, как вы чистите зубы, может повышать риск болезней десен - стоматологи указывают на ошибки

Бактериальные инфекции во рту связаны с последствиями для здоровья в других частях тела. Воспалительные молекулы, продуцируемые бактериями во рту, могут перемещаться по кровотоку и повреждать мозг и другие органы. Болезни десен можно предотвратить, если поддерживать хорошие привычки чистить зубы, пользоваться зубной нитью и посещать стоматолога.

Несмотря на широко распространенное мнение, что здоровье зубов — это хорошо, мнения экспертов о том, как это сделать, расходятся. Исследование UCL показало, что существует «неприемлемо большое разнообразие рекомендаций» о том, как правильно чистить зубы.

Не удалось найти согласия между методами, предложенными производителями зубных паст, стоматологическими ассоциациями, медицинскими учебниками и исследовательскими работами.

Старший автор профессор Обри Шейхэм сказал:
«Если люди слышат одно от ассоциации стоматологов, другое от производителя зубных щеток и что-то еще от своего стоматолога, неудивительно, что они не понимают, как чистить зубы. В этом исследовании мы обнаружили неприемлемо непоследовательный набор советов из разных источников».

Ведущий автор доктор Джон Уэйнрайт сказал:
«Слишком часто меня спрашивают, почему метод, который я описываю, отличается от того, как прежние дантисты учили их в прошлом».

Рекомендуемый доктором Уэйнрайтом метод заключается в том, чтобы сосредоточить внимание на тех участках, где зубной налет скапливается в наибольшем количестве: на жевательных поверхностях и основании зубов, где они соприкасаются с деснами. Профессор Шейхам советует выполнять простое горизонтальное чистящее движение, удерживая щетку под углом 45 градусов. Угол 45 градусов позволяет захватывать большее количество налета.

Ранее Медикфорум писал о заражении Омикроном.
Джон Уэйнрайт (John Wainwright)
Джон Уэйнрайт (John Wainwright)
Здоровье
Врач-дантист из Великобритании.
Теги : болезни десен, советы врачей, чистка зубов