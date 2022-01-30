То, как вы чистите зубы, может повышать риск болезней десен - стоматологи указывают на ошибки

«Если люди слышат одно от ассоциации стоматологов, другое от производителя зубных щеток и что-то еще от своего стоматолога, неудивительно, что они не понимают, как чистить зубы. В этом исследовании мы обнаружили неприемлемо непоследовательный набор советов из разных источников».

«Слишком часто меня спрашивают, почему метод, который я описываю, отличается от того, как прежние дантисты учили их в прошлом».