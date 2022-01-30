Диабет 2 типа: эта заправка для салата снижает уровень сахара
Уксусная кислота является основным компонентом яблочного уксуса и, как было показано в исследованиях, снижает уровень сахара в крови. Она также добилась успеха в коррекции высокого уровня холестерина и помощи в потере веса.
Это может вызвать негативное взаимодействие с инсулином, который часто назначают диабетикам, поэтому вам следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать случайный продукт.
Исследование, проведенное Qatar University, описывает, что он может помочь в лечении некоторых аспектов гипергликемии, высокого уровня сахара в крови.
В исследованиях на грызунах они обнаружили, что добавки с уксусом заставляют печень замедлять скорость расщепления сахара. Это привело к снижению количества сахара в крови. Однако они отмечают, что эффект будет варьироваться, поскольку существуют разные методы приготовления яблочного уксуса, которые приводят к разным количествам активного ингредиента.
Яблочный уксус производится путем двухэтапного процесса ферментации. Дрожжи используются для превращения яблок в сидр, после чего бактерии превращают спирт в уксусную кислоту. Это означает, что яблочный уксус содержит как дрожжи, так и бактерии, но обычно его пастеризуют, чтобы убить их.
В зависимости от того, сколько времени затрачивается на каждую стадию ферментации, меняется количество активного ингредиента. В исследованиях, посвященных гипертонии и ожирению, уксус снижал артериальное давление на 21–30 мм рт. Точный механизм неизвестен, но исследователи полагают, что он связан с уменьшением высвобождения гормонов, которые сужают кровеносные сосуды.
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Qatar University
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Катарский университет является ведущим академическим и исследовательским учреждением в регионе.
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