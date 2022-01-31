Ученые нашли препараты, снижающие риск болезни Паркинсона
Новое исследование показывает, что два препарата от ревматоидного артрита могут снижать риск болезни Паркинсона. Работы, проводившиеся ранее, показали, что люди с ревматоидным артритом имеют более низкий риск болезни Паркинсона. Ученые предположили, что определенные противоревматические препараты могут играть роль в снижении этого риска.
Чтобы узнать больше об этой связи, исследователи проанализировали данные тысяч пациентов в Финляндии. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Neurology, ученые обнаружили, что у пациентов с ревматоидным артритом, которые принимали хлорохин или гидроксихлорохин, риск развития болезни Паркинсона был на 26% ниже. Оба препарата влияют на иммунную систему и при исследованиях на животных показали потенциал против болезни Паркинсона.
Руководителем новой работы стала Энн Паакинахо из Фармацевтической школы Университета Восточной Финляндии в Куопио. Ее команда призывает продолжить исследования.
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Энн Паакинахо
Здоровье
Преподаватель фармацевтики в из Фармацевтической школы Университете Восточной Финляндии
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