Заражение Омикроном: неприятный симптом, который может сохраняться после выздоровления

«Возможно, что из-за воспалительных медиаторов этот вариант вызывает больше миалгии, чем любой другой штамм, в том числе и после выздоровления», - сказал об этом врач-пульмонолог Хариш Чафле.

Першение в горле.

Экстремальная усталость.

Сухой кашель.

Ночные поты.

Насморк.

Головная боль.

Чихание.