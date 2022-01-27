Заражение Омикроном: неприятный симптом, который может сохраняться после выздоровления
Неприятным симптомом, способным сохраняться у человека и после выздоровления от Омикрно-инфекции, является боль в спине.
Одной из особенностей коронавируса являются долго сохраняющиеся симптомы – так называемый постковидный синдром или длительный ковид. Некоторые пациенты после острой стадии болезни начинают бороться с долгосрочными последствиями в течение недель или даже месяцев после первоначального выздоровления. Таким неприятным последствием может оказаться боль в спине, предупреждают медики.
О том, что боли в теле и конкретно боль в спине могут быть неприятным симптомом заражения Омикроном, говорили еще в прошлом году медики из ЮАР, где впервые был идентифицирован новый штамм. Но стало известно, что там ряд выздоровевших после омикрон-инфекции пациентов по-прежнему сообщают, что этот конкретный признак все еще беспокоит их.
Врачи отмечают, что боль в спине является достаточно распространенным явлением при вирусных лихорадках, но по сравнению с Дельтой у пациентов с Омикроном, как правило, больше болей в спине и меньше потеря обоняния. У многих пациентов возникает сильная миалгия, которая сказывается на качестве жизни.
«Возможно, что из-за воспалительных медиаторов этот вариант вызывает больше миалгии, чем любой другой штамм, в том числе и после выздоровления», - сказал об этом врач-пульмонолог Хариш Чафле.
По словам другого врача, Анжелики Кутзи, первой обратившей внимание в ЮАР на появление людей с новым штаммом, боль в спине и в целом мышечная боль как симптом проявляется особенно интенсивно у непривитых пациентов. В то же время ломоту в теле могут ощущать при заражении Омикроном и вакцинированные люди.
Другие симптомы заражения Омикрон-штаммом.
- Першение в горле.
- Экстремальная усталость.
- Сухой кашель.
- Ночные поты.
- Насморк.
- Головная боль.
- Чихание.
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