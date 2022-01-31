Врач Ф.Кэй рассказала, как справиться с зимней депрессией
Врач Филиппа Кэй рассказала о зимнем состоянии, называемом сезонным аффективным расстройством (САР). Она пояснила, что этим заболеванием страдает примерно каждый 20-й человек. Врач перечислил менее известные симптомы, которые влияют на ваше тело, а не на ваш разум.
Доктор Филиппа рассказала, как это состояние может повлиять на вас:
«Люди часто спрашивают, как узнать, что у меня депрессия или сезонное аффективное расстройство? Очевидно, что это может повлиять на ваше настроение, вы можете впасть в депрессию, [чувствовать] подавленность, раздражительность, тревогу. И это может затем заставить вас уйти и стать более социально изолированным. Но вы также можете получить физические симптомы».
Она объяснила физические симптомы и то, чем они отличаются от депрессии.
«При депрессии, хотя вы можете больше спать, в классическом случае у вас бессонница. При сезонном аффективном расстройстве вы, как правило, спите больше, больше и больше, и не чувствуете себя отдохнувшим, когда просыпаетесь, и испытываете огромную усталость. И на самом деле ваш аппетит увеличивается, в то время как при других формах депрессии он имеет тенденцию к снижению. При сезонном аффективном расстройстве вы жаждете углеводов, ваш аппетит увеличивается, что часто приводит к увеличению веса».
Сезонное аффективное расстройство может стать «очень серьезным», поэтому вам может потребоваться помощь. Как и все виды депрессии, это может оказать реальное влияние на вашу способность функционировать, вашу способность работать, вашу способность иметь отношения.
Упражнения определенно помогают решить проблемы с психическим здоровьем, в том числе с сезонным аффективным расстройством. Выход на улицу при естественном дневном свете, даже если идет дождь, может иметь значение, посоветовала доктор Кэй.
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Филиппа Кэй
Здоровье
Врач общей практики в NHS (Великобритании).
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