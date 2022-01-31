Врач Ф.Кэй рассказала, как справиться с зимней депрессией

«Люди часто спрашивают, как узнать, что у меня депрессия или сезонное аффективное расстройство? Очевидно, что это может повлиять на ваше настроение, вы можете впасть в депрессию, [чувствовать] подавленность, раздражительность, тревогу. И это может затем заставить вас уйти и стать более социально изолированным. Но вы также можете получить физические симптомы».

«При депрессии, хотя вы можете больше спать, в классическом случае у вас бессонница. При сезонном аффективном расстройстве вы, как правило, спите больше, больше и больше, и не чувствуете себя отдохнувшим, когда просыпаетесь, и испытываете огромную усталость. И на самом деле ваш аппетит увеличивается, в то время как при других формах депрессии он имеет тенденцию к снижению. При сезонном аффективном расстройстве вы жаждете углеводов, ваш аппетит увеличивается, что часто приводит к увеличению веса».