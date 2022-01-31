Врач Мясников: почему людям с коронавирусом полезно есть орехи?

«Если вы спросите, «что бы мне съесть, чтобы не заболеть COVID-19 или быстро восстановиться», ответ будет – в том числе орехи», - публично высказался доктор Мясников.

Известный российский медик объяснил, почему людям с коронавирусом полезно есть орехи. Мясников уточнил, что ковид-инфекция характеризуется активизацией воспаления в организме, и нередко этот процесс оказывается очень интенсивным, потенциально разрушительным для многих органов и систем. Между тем, некоторые продукты обладают свойством уменьшать интенсивность воспаления, подавляя активность C-реактивного белка.Врач заметил, что орехи являются лидерами в списке продуктов, проявляющих противовоспалительный эффект.Дополнительно Александр Мясников сообщил, что оздоровительные свойства орехов подтверждаются научными исследованиями. Помимо прочего, их потребление поддерживает активное функционирование иммунной системы, а также содействует снижению уровня холестерина в крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о продуктах , помогающих снижать высокое давление.