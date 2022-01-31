Вирусолог Скулачев: кто склонен бессимптомно болеть Омикрон-инфекцией

«Для того, кто болеет бессимптомно, вирус существенной опасности не представляет – в основной массе он не наносит особого поражения организму».

«Чем меньше вируса попало, когда вас заразили, тем больше шанс на легкое или бессимптомное течение болезни», - говорит эксперт.