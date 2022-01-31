Вирусолог Скулачев: кто склонен бессимптомно болеть Омикрон-инфекцией
Из пояснений медика следует, что люди, которые дисциплинированно носят маски, в большей степени склонны болеть Омикрон-инфекцией бессимптомно.
В интервью вирусолога Максима Скулачева прозвучало мнение о том, что бессимптомная форма инфекции, вызываемой заражением штаммом Омикрон, не является опасной для человека, в организм которой проникает вирус.
«Для того, кто болеет бессимптомно, вирус существенной опасности не представляет – в основной массе он не наносит особого поражения организму».
Говоря о тех, кто склонен болеть Омикрон-инфекцией без симптомов, Скулачев уточнил: такими пациентами могут быть люди, которые носят маски. Вирусолог отметил, что маска создает барьер на пути вирусных частиц, стремящихся попасть в организм. Таким образом, «масочники» рискуют заполучить лишь небольшую дозу вируса, с которой иммунная система способна справиться уже на входе – в ротовой полости или носу.
«Чем меньше вируса попало, когда вас заразили, тем больше шанс на легкое или бессимптомное течение болезни», - говорит эксперт.
Кроме того, Омикрон-инфекция легко переносится теми, кто сделал «свежую» прививку, в особенности, бустерную, подчеркнул ученый.
В то же время, добавил Скулачев, если человек является бессимптомным носителем инфекции и не носит маски, он может легко заражать окружающих.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасен насморк, возникающий у человека с Омикроном.
Максим Скулачев
Здоровье
молекулярный биолог, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ Физико-химической биологии МГУ
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