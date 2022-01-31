Омикрон: тяжелые симптомы, поражающие пожилых с двойной вакцинацией - врач

«Госпитализированные пациенты становятся все старше, и у них развиваются тяжелые симптомы. Пожилые пациенты дважды получали вакцины, но это было давно, и у них начинается острая пневмония».

Коронавирус печально известен тем, что поражает как верхние, так и нижние дыхательные пути, но исследования показали, что Омикрон с меньшей вероятностью попадет в легкие, где он может вызвать пневмонию. Однако теперьМедицинские эксперты в Японии подняли тревогу по поводу заметного увеличения числа пожилых пациентов, госпитализированных с острой пневмонией после заражения Омикроном. Больница скорой помощи Фуджимино в Японии недавно провела большое количество амбулаторных тестов на COVID-19 для определения симптоматического заболевания.В больнице, которая является медицинским центром, предназначенным для пациентов с COVID-19, увеличилось число пациентов в возрасте 60 лет и старше, более половины из которых госпитализированы с пневмонией и нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких.Директор больницы Акира Кано сказал:Доктор Рошель Валенски, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний, предупредила, что «более легкая болезнь», связанная с Омикроном, не означает, что все болезни «легкие».Ранее Медикфорум писал о том, чем опасны лекарства от изжоги.