Жировая болезнь печени: 2 признака на лице необратимого и опасного для жизни повреждения

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Жировая болезнь печени: 2 признака на лице необратимого и опасного для жизни повреждения

Ваша печень выполняет много важных функций в организме, например, помогает удалять вредные вещества. Однако иногда вредные вещества могут подавлять способность жизненно важного органа вымывать их. Когда это принимает форму накопления жира в печени, это называется жировой болезнью печени.

Существует два типа жировой болезни печени:
  • Алкогольная жировая болезнь печени (AFLD) — развивается у тех, кто употребляет чрезмерное количество алкоголя.
  • Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – развивается у тех, кто не употребляет чрезмерное количество алкоголя.
Некоторые люди с жировой болезнью печени не имеют никаких симптомов, особенно на ранних стадиях, в то время как в запущенных случаях — ближе к развитию цирроза — более вероятно, что они увидят и почувствуют признаки.
«Цирроз печени — рубцевание печени широко распространено, возможно, необратимо и опасно для жизни», — предупреждает орган здравоохранения UPMC Western Maryland.
По мнению органов здравоохранения, носовые кровотечения и желтые глаза указывают на наличие цирроза печени.

Другие признаки цирроза включают:
  • Спутанность сознания
  • Зудящая кожа
  • Паутинообразные скопления кровеносных сосудов.
«Врачи могут быть первыми, кто обнаружит жировую болезнь печени, даже при отсутствии симптомов, если у пациентов обнаруживаются повышенные ферменты печени в анализах крови», — говорит UPMC Western Maryland.

При возникновении симптомов, проконсультируйтесь с врачом. НАЖБП часто диагностируется после того, как анализ крови, называемый тестом функции печени, дает аномальный результат, а другие заболевания печени, такие как гепатит, исключаются.

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UPMC Western Maryland

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Больница и система здравоохранения, расположенная в Камберленде, штат Мэриленд. Учреждение, которое открылось 21 ноября 2009 года, является частью системы медицинского центра Университета Питтсбурга.

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