Жировая болезнь печени: 2 признака на лице необратимого и опасного для жизни повреждения
Ваша печень выполняет много важных функций в организме, например, помогает удалять вредные вещества. Однако иногда вредные вещества могут подавлять способность жизненно важного органа вымывать их. Когда это принимает форму накопления жира в печени, это называется жировой болезнью печени.
Существует два типа жировой болезни печени:
- Алкогольная жировая болезнь печени (AFLD) — развивается у тех, кто употребляет чрезмерное количество алкоголя.
- Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – развивается у тех, кто не употребляет чрезмерное количество алкоголя.
«Цирроз печени — рубцевание печени широко распространено, возможно, необратимо и опасно для жизни», — предупреждает орган здравоохранения UPMC Western Maryland.По мнению органов здравоохранения, носовые кровотечения и желтые глаза указывают на наличие цирроза печени.
Другие признаки цирроза включают:
- Спутанность сознания
- Зудящая кожа
- Паутинообразные скопления кровеносных сосудов.
«Врачи могут быть первыми, кто обнаружит жировую болезнь печени, даже при отсутствии симптомов, если у пациентов обнаруживаются повышенные ферменты печени в анализах крови», — говорит UPMC Western Maryland.
При возникновении симптомов, проконсультируйтесь с врачом. НАЖБП часто диагностируется после того, как анализ крови, называемый тестом функции печени, дает аномальный результат, а другие заболевания печени, такие как гепатит, исключаются.
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UPMC Western Maryland
Здоровье
Больница и система здравоохранения, расположенная в Камберленде, штат Мэриленд. Учреждение, которое открылось 21 ноября 2009 года, является частью системы медицинского центра Университета Питтсбурга.
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