Жировая болезнь печени: 2 признака на лице необратимого и опасного для жизни повреждения

Алкогольная жировая болезнь печени (AFLD) — развивается у тех, кто употребляет чрезмерное количество алкоголя.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – развивается у тех, кто не употребляет чрезмерное количество алкоголя.

«Цирроз печени — рубцевание печени широко распространено, возможно, необратимо и опасно для жизни», — предупреждает орган здравоохранения UPMC Western Maryland.

Спутанность сознания

Зудящая кожа

Паутинообразные скопления кровеносных сосудов.

«Врачи могут быть первыми, кто обнаружит жировую болезнь печени, даже при отсутствии симптомов, если у пациентов обнаруживаются повышенные ферменты печени в анализах крови», — говорит UPMC Western Maryland.