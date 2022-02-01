Потеря веса снижает риск новообразований

«Наши результаты показывают, что предотвращение увеличения веса во взрослом возрасте снижает вероятность развития предракового новообразования, называемого колоректальной аденомой. Это приведет к снижению риска развития колоректального рака», - рассказывает старший автор исследования Кэтрин Хьюз Барри.

Новое исследование, представленное в журнале JNCI Cancer Spectrum, показало, что люди с избыточным весом и ожирением, которые теряют вес, могут снизить свои шансы на дальнейшее развитие колоректальной аденомы. Это доброкачественные новообразования в толстой или прямой кишке, которые могут перерождаться в злокачественные.В рамках своей работы ученые оценивали изменение веса (как потерю, так и увеличение) в течение трех периодов взрослой жизни. В исследовании приняли участие почти 155 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 55 до 74 лет с 1993 по 2001 год.Исследователи обнаружили, что по сравнению со стабильным весом потеря веса во взрослом возрасте (определяемая как потеря больше 0,5 кг за 5 лет) была связана с уменьшением риска колоректальной аденомы на 46 %. Это особенно актуально для взрослых, которые изначально имели избыточный вес или ожирение. Исследователи также сообщили, что увеличение веса во взрослом возрасте было связано с повышенным риском развития аденомы, особенно при увеличении веса на более чем три килограмма в течение 5 лет. Результаты по снижению веса и набору веса оказались сильнее среди мужчин, чем среди женщин.Ранее ученые рассказали, как узнать о скорой смерти