15 заповедей профилактики деменции
Кардиолог Диана Новикова назвала эффективные способы профилактики деменции.
Деменция становится испытанием не только для больного человека, а и для его родственников. Для того, чтобы минимизировать риски ее появления, по словам специалиста, необходимо как можно раньше начинать интенсивную модификацию факторов риска.
- 1. Двигайтесь: умеренная физическая активность не менее 150 минут в неделю улучшит когнитивную функцию.
- 2. Учитесь: чем выше уровень образования, тем выше когнитивный резерв, а значит ниже риск деменции.
- 3. Общайтесь: необходимо расширять круг социальных контактов.
- 4. Следите за давлением: контроль давления в среднем возрасте снижает риски когнитивных нарушений.
- 5. Питайтесь правильно: наиболее эффективной считается средиземноморская диета, в которой основной акцент делается на употребление разнообразных растительных продуктов, оливкового масла, а также умеренное добавление в меню рыбы, птицы, молочных продуктов, кофе и ограничение мяса.
- 6. Контролируйте холестерин: высокий уровень холестерина считается одним из важнейших "провокаторов" деменции.
- 7. Следите за весом: риск развития деменции увеличивается у людей, как с избыточной, так и с недостаточной массой тела.
- 8. Откажитесь от курения и алкоголя.
- 9. Следите за уровнем сахара в крови.
- 10. Лечите храм и апноэ.
- 11. Лечите фибрилляцию предсердий.
- 12. Используйте, при необходимости, слуховые аппараты.
- 13. Лечите депрессию.
- 14. Минимизируйте время проведенное перед телевизором.
- 15. Обеспечьте полноценный сон.
Диана Новикова
Здоровье
Кардиолог, доктор медицинских наук
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