15 заповедей профилактики деменции

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Пожилая пара танцует

Кардиолог Диана Новикова назвала эффективные способы профилактики деменции.

Деменция становится испытанием не только для больного человека, а и для его родственников. Для того, чтобы минимизировать риски ее появления, по словам специалиста, необходимо как можно раньше начинать интенсивную модификацию факторов риска.

  1. 1. Двигайтесь: умеренная физическая активность не менее 150 минут в неделю улучшит когнитивную функцию.
  2. 2. Учитесь: чем выше уровень образования, тем выше когнитивный резерв, а значит ниже риск деменции.
  3. 3. Общайтесь: необходимо расширять круг социальных контактов.
  4. 4. Следите за давлением: контроль давления в среднем возрасте снижает риски когнитивных нарушений.
  5. 5. Питайтесь правильно: наиболее эффективной считается средиземноморская диета, в которой основной акцент делается на употребление разнообразных растительных продуктов, оливкового масла, а также умеренное добавление в меню рыбы, птицы, молочных продуктов, кофе и ограничение мяса.
  6. 6. Контролируйте холестерин: высокий уровень холестерина считается одним из важнейших "провокаторов" деменции.
  7. 7. Следите за весом: риск развития деменции увеличивается у людей, как с избыточной, так и с недостаточной массой тела.
  8. 8. Откажитесь от курения и алкоголя.
  9. 9. Следите за уровнем сахара в крови.
  10. 10. Лечите храм и апноэ.
  11. 11. Лечите фибрилляцию предсердий.
  12. 12. Используйте, при необходимости, слуховые аппараты.
  13. 13. Лечите депрессию.
  14. 14. Минимизируйте время проведенное перед телевизором.
  15. 15. Обеспечьте полноценный сон.
Диана Новикова
Диана Новикова
Здоровье
Кардиолог, доктор медицинских наук
Теги : Диана Новикова, деменция, профилактика