15 заповедей профилактики деменции

1. Двигайтесь: умеренная физическая активность не менее 150 минут в неделю улучшит когнитивную функцию. 2. Учитесь: чем выше уровень образования, тем выше когнитивный резерв, а значит ниже риск деменции. 3. Общайтесь: необходимо расширять круг социальных контактов. 4. Следите за давлением: контроль давления в среднем возрасте снижает риски когнитивных нарушений. 5. Питайтесь правильно: наиболее эффективной считается средиземноморская диета, в которой основной акцент делается на употребление разнообразных растительных продуктов, оливкового масла, а также умеренное добавление в меню рыбы, птицы, молочных продуктов, кофе и ограничение мяса. 6. Контролируйте холестерин: высокий уровень холестерина считается одним из важнейших "провокаторов" деменции. 7. Следите за весом: риск развития деменции увеличивается у людей, как с избыточной, так и с недостаточной массой тела. 8. Откажитесь от курения и алкоголя. 9. Следите за уровнем сахара в крови. 10. Лечите храм и апноэ. 11. Лечите фибрилляцию предсердий. 12. Используйте, при необходимости, слуховые аппараты. 13. Лечите депрессию. 14. Минимизируйте время проведенное перед телевизором. 15. Обеспечьте полноценный сон.

Деменция становится испытанием не только для больного человека, а и для его родственников. Для того, чтобы минимизировать риски ее появления, по словам специалиста, необходимо как можно раньше начинать интенсивную модификацию факторов риска.