Деменция: кардиолог рассказала, как не выжить из ума в старости

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Старая женщина

Врач-кардиолог Диана Новикова поделилась профессиональными советами, которые помогут предотвратить старческую деменцию. 

Эксперт отмечает, что первые факторы риска могут появляться уже после 45 лет. Соответственно, чем раньше будет начата профилактика, тем больше шансов в старости не выжить из ума. 

«Первое и самое главное правило — больше двигайтесь. Регулярная физическая активность умеренной интенсивности не менее 150 мин/неделю улучшает когнитивную функцию и снижает риск деменции», — говорит доктор. 

Хорошо сказывается на общем состоянии и непрерывная познавательная деятельность. Статистика говорит о том, что уровень образованности напрямую связан с рисками деменции (за счет более высокого когнитивного резерва). 

Как можно больше общайтесь, будьте социально активны. Обширные социальные связи также снижают факторы риска. 

Контролируйте артериальное давление. Причем начинать нужно в среднем возрасте, не дожидаясь пока старость постучит в дверь.  Любимое АД кардиолога <130/80.

Питание. Его также нужно отрегулировать. Делаем упор на овощи и фрукты. Хороши также бобовые, орехи, цельнозерновые, оливковое масло, умеренное употребление рыбы, птицы, молочных продуктов. Такая «диета» поможет отодвинуть во времени не только деменцию, но и риск появления инфарктов и инсультов.

Также важно следить за холестерином, уровнем сахара в крови и контролировать вес. Откажитесь от вредных привычек, ведите активный здоровый образ жизни и деменция не придет к вам даже в глубокой старости.

Диана Новикова
Диана Новикова
ЗОЖ
Врач-кардиолог, доцент медицинских наук, Член ESC🇪🇺
Теги : Диана Новикова, деменция, старость