Деменция: кардиолог рассказала, как не выжить из ума в старости

Врач-кардиолог Диана Новикова поделилась профессиональными советами, которые помогут предотвратить старческую деменцию.



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Эксперт отмечает, что первые факторы риска могут появляться уже после 45 лет. Соответственно, чем раньше будет начата профилактика, тем больше шансов в старости не выжить из ума.





«Первое и самое главное правило — больше двигайтесь. Регулярная физическая активность умеренной интенсивности не менее 150 мин/неделю улучшает когнитивную функцию и снижает риск деменции», — говорит доктор.





Хорошо сказывается на общем состоянии и непрерывная познавательная деятельность. Статистика говорит о том, что уровень образованности напрямую связан с рисками деменции (за счет более высокого когнитивного резерва).





Как можно больше общайтесь, будьте социально активны. Обширные социальные связи также снижают факторы риска.





Контролируйте артериальное давление. Причем начинать нужно в среднем возрасте, не дожидаясь пока старость постучит в дверь. Любимое АД кардиолога <130/80.





Питание. Его также нужно отрегулировать. Делаем упор на овощи и фрукты. Хороши также бобовые, орехи, цельнозерновые, оливковое масло, умеренное употребление рыбы, птицы, молочных продуктов. Такая «диета» поможет отодвинуть во времени не только деменцию, но и риск появления инфарктов и инсультов.





Также важно следить за холестерином, уровнем сахара в крови и контролировать вес. Откажитесь от вредных привычек, ведите активный здоровый образ жизни и деменция не придет к вам даже в глубокой старости.



