Кардиолог рассказала, как питаться при повышенном холестерине
Врач Диана Новикова назвала оптимальный рацион при повышенном уровне холестерина.
По словам специалиста, питание оказывает прямое влияние на вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, воздействуя на уровень холестерина, давление и вес человека. Именно поэтому рацион играет ключевую роль в продолжительности жизни.
«Результаты исследования PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) подтверждают, что средиземноморская диета, дополненная оливковым маслом или орехами является эффективным подходом к профилактике (снижение частоты сердечно-сосудистых осложнений на 30%)», — говорит эксперт.
Принципы построения такого рациона заключаются в следующих правилах:
- регулярное употребление оливкового масла, орехов, фруктов, бобовых культур, овощей (преимущественно некрахмалистых);
- умеренное употребление рыбы, мяса птицы, цельнозерновых продуктов, растительных масел и натурального йогурта;
- минимальное употребление красного мяса и полуфабрикатов, молочной продукции и пищи, которая отличается высоким содержанием соли и рафинированных углеводов.
Диана Новикова
Здоровье
Кардиолог, доктор медицинских наук
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