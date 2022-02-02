Кардиолог рассказала, как питаться при повышенном холестерине

«Результаты исследования PREDIMED (Prevención con Dieta Mediterránea) подтверждают, что средиземноморская диета, дополненная оливковым маслом или орехами является эффективным подходом к профилактике (снижение частоты сердечно-сосудистых осложнений на 30%)», — говорит эксперт.

регулярное употребление оливкового масла, орехов, фруктов, бобовых культур, овощей (преимущественно некрахмалистых);

умеренное употребление рыбы, мяса птицы, цельнозерновых продуктов, растительных масел и натурального йогурта;

минимальное употребление красного мяса и полуфабрикатов, молочной продукции и пищи, которая отличается высоким содержанием соли и рафинированных углеводов.

Перед применением необходима очная консультация специалиста.

По словам специалиста, питание оказывает прямое влияние на вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, воздействуя на уровень холестерина, давление и вес человека. Именно поэтому рацион играет ключевую роль в продолжительности жизни.Принципы построения такого рациона заключаются в следующих правилах: