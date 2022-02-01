Специалисты назвали неожиданный симптом диабета, проявляющийся на зубах
Диабет может сопровождаться целым рядом неожиданных симптомов: от постоянной жажды, до проблем со зрением. Эксперты назвали еще один малоизвестный симптом заболевания — шатающиеся зубы. Причиной становится нарушение обмена веществ в костях.
Недавняя работа, представленная в журнале Frontiers in Endocrinology, показала, что примерно половина диабетиков страдает остеопорозом, а проблемы с зубами являются одним из первых проявлений.
Чаще всего потеря костной массы происходит в альвеолярной кости, части нижнечелюстной и верхнечелюстной костей, которая образует зубные лунки и удерживает зубы в деснах. Эксперты предупреждают, что по мере разрушения альвеолярной кости зубы могут расшатываться или даже выпадать. В исследовании говорится, что люди с диабетом также могут испытывать снижение костной массы, разрушение микроструктуры кости, повышенную хрупкость костей и более высокий риск перелома зубов.
Потеря костной массы не только увеличивает риск расшатывания или потери зубов, но и затрудняет установку имплантатов. Команда исследователей добавляет, что аномальный костный метаболизм и воспаление вокруг имплантата могут развиваться в результате гипергликемии. Это может привести к серьезным дефектам альвеолярной кости в области имплантата и, в конечном итоге, к нарушению остеоинтеграции.
Людям с диабетом также следует проявлять бдительность в отношении других симптомов со стороны полости рта, связанных с диабетом, в частности пародонтита или заболеваний десен, которые также могут способствовать потере зубов.
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Цзилиньский университет
Здоровье
Национальный университет
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