Диетолог назвала причины расстройства пищевого поведения

«РПП как верхушка айсберга — над водой, а под водой — травмы, боль, обиды, нереализованность, страхи и т. д. Все то, что отделяет человека от самого себя, навязывая ложные мысли и чужое поведение», — пояснила она.

Принято считать, что к расстройству пищевого поведения (РПП) приводит контроль питания. Однако, по словам специалиста, для борьбы с пищевыми расстройствами, изначально необходимо уделять внимание не питанию, а устранить причину, которая привела к проблеме с ним.Врач подчеркнула, что именно удовлетворенность жизнью является «щитом», защищающим от неадекватного подхода к приемам пищи. Именно поэтому, после решения психологической проблемы, питание налаживается само собой без излишних усилий.