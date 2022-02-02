Диетолог объяснила зачем есть муку и сахар

«Нам ближе и понятнее диеты, списки анализов, правила исключить лактозу и глютен, определённые БАДы. Мы понимаем, что делать и как. И чувствуем себя спокойнее. Возможно, плавать в бассейне оказалось проще, чем в океане», — пояснила она.

добавлять их в рацион не обязательно, но можно;

демонизация продуктов ведет к расстройству пищевого поведения;

вред здоровью приносят не сахар и мука, а постоянные переедания и малоподвижный образ жизни.

По словам специалиста, многие люди предпочитают отказываться от таких «вредных» продуктов, вместо того, чтобы употреблять их рационально в умеренном количестве.Однако, диетолог подчеркнула, что нет ни одного научного доказательства вреда для здоровья и фигуры конкретного продукта. Поэтому, относительно сахара и муки, необходимо понять следующие моменты:Перед применением необходима очная консультация врача.