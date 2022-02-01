Врач рассказала откуда черпать "гормон любви"

половой акт или рождение ребёнка;

объятия, поцелуи, поглаживание своего питомца;

комплименты и слова поддержки;

умение слушать;

«Когда вы внимательно и активно слушаете партнёра и смотрите ему в глаза, между вами возникает связь и окситоцин повышается», — говорит эксперт.

физическая активность: как занятия спортом, так и обычная прогулка;

медитация;

щедрость: дарение подарков или любые хорошие поступки на благо окружающих, идущие от чистого сердца;

слёзы: не следует прятать эмоции, слезы помогают очиститься от негатива и восстановить уровень окситоцина.

По словам специалиста, «гормон любви️» оказывает массу положительных эффектов на здоровье человека. Он способствует снижению кровяного давления, помогает пережить стресс и снижает уровень кортизола, уменьшает болезненные ощущения, избавляет от тревоги, корректирует уровень половых гормонов, стимулирует работу щитовидной железы и все виды положительных социальных взаимодействий, замедляет старение и оптимизирует процесс заживление ран.Для того, чтобы увеличить выработку окситоцина или обеспечить его достаточный уровень можно прибегнуть к различным способам: