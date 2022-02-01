Врач рассказала откуда черпать "гормон любви"
Гинеколог Людмила Мудрагель назвала занятия, которые способствую выработке окситоцина.
По словам специалиста, «гормон любви️» оказывает массу положительных эффектов на здоровье человека. Он способствует снижению кровяного давления, помогает пережить стресс и снижает уровень кортизола, уменьшает болезненные ощущения, избавляет от тревоги, корректирует уровень половых гормонов, стимулирует работу щитовидной железы и все виды положительных социальных взаимодействий, замедляет старение и оптимизирует процесс заживление ран.
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Для того, чтобы увеличить выработку окситоцина или обеспечить его достаточный уровень можно прибегнуть к различным способам:
- половой акт или рождение ребёнка;
- объятия, поцелуи, поглаживание своего питомца;
- комплименты и слова поддержки;
- умение слушать;
«Когда вы внимательно и активно слушаете партнёра и смотрите ему в глаза, между вами возникает связь и окситоцин повышается», — говорит эксперт.
- физическая активность: как занятия спортом, так и обычная прогулка;
- медитация;
- щедрость: дарение подарков или любые хорошие поступки на благо окружающих, идущие от чистого сердца;
- слёзы: не следует прятать эмоции, слезы помогают очиститься от негатива и восстановить уровень окситоцина.
Людмила Мудрагель
Здоровье
Гинеколог
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