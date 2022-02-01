Оргазм чаще имитируют богатые женщины
Если представительницы прекрасного пола зарабатывают больше денег, чем их партнёры, они чаще имитируют оргазм. К такому неожиданному выводу пришли ученые из Университета Флориды.
Логично предположить, что если женщина финансово зависит от своего мужчины, то она будет стараться удержать его рядом с собой всеми способами, включая и интимные. И для этого станет чаще имитировать оргазм, чтобы доставить своему другу удовольствие. Мужчины очень болезненно воспринимают ситуацию, при которой их партнёрши не испытывают оргазм, считая это своим упущением и даже косвенным доказательством мужской несостоятельности. Но исследователи из Флориды пришли к совершенно противоположному выводу.
Они обнаружили, что если женщины зарабатывают больше денег, чем их мужчины, то такие представительницы прекрасного пола в два раза чаще имитируют оргазм. Оказывается, если у мужчин проблемы с заработками, то они и без того уязвлены, поскольку по существующим гендерным стереотипам именно мужчина должен быть добытчиком. И если такой кавалер ещё и не способен удовлетворить свою даму в постели, то он может погрузиться в глубокую депрессию. Именно для того, чтобы пощадить хрупкое мужское самолюбие, обеспеченные дамы и решаются на имитацию оргазма. По сути, это проявление женской доброты и сострадания. Естественно, что женщинам очень легко имитировать оргазм в отличии от мужчин.
Однако, как отмечают авторы исследования, такое стремление сберечь чувство маскулинности своего партнера может дорого тому обойтись. Гораздо важнее добиться посредством честного диалога истинного удовлетворения от секса, а не его имитации. По статистике, каждая пятая женщина имитирует оргазм, как показало исследование 2020 года. При этом и мужчины, и женщины решаются на подобную имитацию, в среднем, четыре раза в месяц. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Флориды
Здоровье
высшее учебное заведение в городе Гейнсвилл, штат Флорида, США. Основан в 1853 году.
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