Кому вредно ложиться спать в носках: объясняет флеболог Авакян

«спать в носках некоторым людям запрещено по медицинским показаниям».

«в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции».

«Ношение носков ночью для людей с диабетом может опять-таки привести к незаживающим инфекциям, в худшем случае – к гнойно-некротическим заболеваниям и некрозу», – предостерег медик.