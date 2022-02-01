Кому вредно ложиться спать в носках: объясняет флеболог Авакян
Многие люди зимой укладываются спать в носках, чтобы согреть холодные ноги, – в некоторых случаях это может вредить, утверждает врач Армен Авакян.
В интервью хирурга-флеболога Армена Авакяна прозвучало мнение о том, что
«спать в носках некоторым людям запрещено по медицинским показаниям».
Проблемы с кровообращением. Флеболог объяснил, что причиной постоянно холодных ног может быть атеросклероз артерий нижних конечностей. Но если у человека имеется подобная проблема ложиться спать в носках ему как раз вредно. В этом случае из-за нарушенного кровоснабжения конечностей происходит ослабление защитных свойств кожи на ногах –
«в результате могут образовываться и долго не заживать грибковые инфекции».
Сахарный диабет. Наличие данного заболевания – еще одно противопоказание для сна в носках, подчеркнул Авакян. Флеболог уточнил, что диабетики в значительной степени подвержены сосудистым патологиям – их артерии и вены страдают от «засахаренной» крови, делающей их более жесткими и хрупкими.
«Ношение носков ночью для людей с диабетом может опять-таки привести к незаживающим инфекциям, в худшем случае – к гнойно-некротическим заболеваниям и некрозу», – предостерег медик.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неприятный запах изо рта может быть сигналом о серьезных заболеваниях, имеющихся у человека.
Армен Авакян
Здоровье
хирург-флеболог
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