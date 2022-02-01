Неприятный запах изо рта может сигнализировать о серьезных заболеваниях

«Иногда неприятный запах изо рта может быть признаком чего-то более серьезного, например диабета», - предупреждают эксперты.

Врачи из медучреждения Berkeley Clinic напоминают: если человек страдает от таких симптомов, как кровоточивость десен, постоянный неприятный запах изо рта или щелканье челюстью, ему следует обязательно посетить стоматолога. Иногда эти симптомы являются знаком того, что в организме возникли серьезные проблемы.Говоря о стойком неприятном запахе изо рта, медики объяснили, что часто он бывает вызван плохой гигиеной. Также он может возникатькак результат употребления пряных продуктов, алкоголя или лекарств.Врачи объясняют: у людей с диабетом высокий уровень сахара в крови увеличивает содержание глюкозы и в их слюне. Это обеспечивает дополнительное питание бактериям во рту и приводит к образованию зубного налета. Если зубной налет не удаляется эффективно, одним из последствий его накопления становится неприятный запах изо рта.Вдобавок диабет может провоцировать развитие кетоацидоза, при котором организм сжигает жир вместо глюкозы. Побочным продуктом этого процесса становятся образуемые кислоты кетоны – при их накоплении дыхание человека становится неприятно-сладким, напоминая забродившие фрукты.Отталкивающий запах изо рта также может объясняться наличием таких заболеваний, как ОРВИ, патологии желудочно-кишечного тракта, злокачественные образования ротовой полости, болезни почек и печени, предупреждают специалисты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях одышка может предвещать остановку дыхания.