Врач объяснил, чем может грозить здоровью сидение на корточках
Флеболог Армен Авакян предупреждает: сидеть на корточках безопасно лишь очень непродолжительное время.
В своем интервью врач объяснил, чем может грозить здоровью сидение на корточках. Авакян пояснил, что в такой позе значительно увеличивается давление в кровеносных сосудах, и это способствует развитию, а также усугублению такой проблемы, как варикозное расширение вен на ногах.
«В таком положении увеличивается внутрибрюшное давление, соответственно растет давление в сосудах, набухают вены на ногах, нагрузка на них увеличивается», - уточнил медик.
Флеболог подчеркнул: в позе вприсядку, на корточках нужно находиться не дольше 15 минут. Людям с уже имеющимся варикозом не следует сидеть таким образом даже указанное время.
В тех случаях, когда работа или какое-то занятие человека предполагает необходимость присаживаться на корточки, следует обзавестись специальными компрессионными гольфами, говорит специалист. При этом через каждый час необходимо делать 15-минутную паузу, в течение которой нужно ходить, разминаться –
«при движении стимулируется отток венозной крови, это не дает ей застояться».
Врач предупредил: люди, которые позволяют себе подолгу сидеть на корточках, рискуют заполучить тромбоз конечностей – особенно, если они предрасположены к варикозному расширению вен. Авакян напомнил, что в случае тромбоза сгусток крови (тромб) может перемещаться потоком крови вдоль подкожной вены и дойти до паха – «улетев» после этого в глубокую вену, такой сгусток способен спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии, чреватую высоким риском гибели человека.
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Армен Авакян
Здоровье
хирург-флеболог
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