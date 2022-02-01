Жирная печень: признак «выше уровня талии», что орган поврежден

«Ранняя стадия НАЖБП обычно не причиняет никакого вреда, но может привести к серьезному повреждению печени, включая цирроз, если ситуация ухудшится», — говорят в NHS.

Американский фонд печени говорит, что если более 5-10 процентов веса печени составляют жиры, то это называется жирной печенью.Высокий уровень жира в печени также связан с повышенным риском других проблем со здоровьем, таких какПри обнаружении и лечении на ранней стадии можно остановить прогрессирование НАЖБП и уменьшить количество жира в печени.Большинство людей когда-либо разовьют только первую стадию, очень часто не осознавая этого. В небольшом числе случаев он может прогрессировать и привести к повреждению печени, если его не обнаружить и не лечить.Люди более склонны к развитию НАЖБП в результате ряда факторов. Например, если у вас инсулинорезистентность, как у людей с синдромом поликистозных яичников.На ранних стадиях у вас может не быть никаких симптомов. Однако, если ваша печень становится более поврежденной, вы можете чувствовать себя очень усталым и слабым, чувствовать себя плохо, терять аппетит, терять вес и мышечную массу, а на ладонях появляются красные пятна.У вас могут появитьсяЛюди с заболеванием печени, у которых появляются темно-черные смолистые фекалии или темная моча, должны обратиться за медицинской помощью.Ранее Медикфорум писал о признаках рака кишечника.