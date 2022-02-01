Жирная печень: признак «выше уровня талии», что орган поврежден
Жировая болезнь печени бывает двух основных форм. НАЖБП — это термин, обозначающий ряд состояний, вызванных накоплением жира в печени. Вы также можете получить связанное с алкоголем заболевание печени, которое представляет собой повреждение печени, вызванное употреблением слишком большого количества алкоголя.
Американский фонд печени говорит, что если более 5-10 процентов веса печени составляют жиры, то это называется жирной печенью.
«Ранняя стадия НАЖБП обычно не причиняет никакого вреда, но может привести к серьезному повреждению печени, включая цирроз, если ситуация ухудшится», — говорят в NHS.
Высокий уровень жира в печени также связан с повышенным риском других проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление и заболевания почек. При обнаружении и лечении на ранней стадии можно остановить прогрессирование НАЖБП и уменьшить количество жира в печени.
Большинство людей когда-либо разовьют только первую стадию, очень часто не осознавая этого. В небольшом числе случаев он может прогрессировать и привести к повреждению печени, если его не обнаружить и не лечить.
Люди более склонны к развитию НАЖБП в результате ряда факторов. Например, если у вас инсулинорезистентность, как у людей с синдромом поликистозных яичников.
На ранних стадиях у вас может не быть никаких симптомов. Однако, если ваша печень становится более поврежденной, вы можете чувствовать себя очень усталым и слабым, чувствовать себя плохо, терять аппетит, терять вес и мышечную массу, а на ладонях появляются красные пятна.
У вас могут появиться «маленькие паукообразные кровеносные сосуды на коже (паутинные ангиомы) выше уровня талии».
Люди с заболеванием печени, у которых появляются темно-черные смолистые фекалии или темная моча, должны обратиться за медицинской помощью.
Ранее Медикфорум писал о признаках рака кишечника.
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Оставить комментарий