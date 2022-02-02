Диабет 2 типа: ощущение при еде, предупреждающее о гастропарезе - симптомы
Тошнота, изжога или вздутие живота могут иметь множество причин, но люди с диабетом не должны игнорировать эти распространенные проблемы с пищеварением. Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови может привести к опасному состоянию, известному как гастропарез, из-за которого пища застревает в желудке, что еще больше увеличивает риск опасных для жизни осложнений.
Диабет 2 типа может повлиять на пищеварительную систему человека, вызвать серьезные симптомы и повлиять на качество жизни. Диабет является наиболее распространенной известной причиной гастропареза, расстройства пищеварения, которое может привести к плохому питанию и проблемам с контролем уровня глюкозы в крови. Гастропарез — это состояние, которое влияет на нормальное спонтанное движение мышц желудка человека.
Состояние влияет на моторику желудка и становится намного медленнее или вообще не работает, препятствуя правильному опорожнению желудка. Если пища слишком долго остается в желудке, это может вызвать проблемы, такие как избыточный рост бактерий в результате ферментации пищи.
Кроме того, пища может затвердевать в твердые массы, называемые безоарами, которые могут вызывать тошноту, рвоту и закупорку желудка. Безоары могут быть опасны, если они блокируют прохождение пищи в тонкую кишку.
Симптомы гастропареза включают:
- Рвота
- Тошнота
- Вздутие живота
- Боль в животе
- Чувство сытости после употребления всего нескольких кусочков
- Рвота непереваренной пищей, съеденной несколькими часами ранее.
- Кислотный рефлюкс
- Изменения уровня сахара в крови
- Отсутствие аппетита
- Потеря веса и недоедание
«Поврежденный блуждающий нерв не может нормально посылать сигналы мышцам живота», — сказали в клинике Майо. «Это может привести к тому, что пища будет дольше оставаться в желудке, а не перемещаться в тонкий кишечник для переваривания. Блуждающий нерв и его ветви могут быть повреждены такими заболеваниями, как диабет, или операциями на желудке или тонкой кишке».
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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