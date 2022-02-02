Диабет 2 типа: ощущение при еде, предупреждающее о гастропарезе - симптомы

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Диабет 2 типа: ощущение при еде, предупреждающее о гастропарезе - симптомы

Тошнота, изжога или вздутие живота могут иметь множество причин, но люди с диабетом не должны игнорировать эти распространенные проблемы с пищеварением. Это связано с тем, что высокий уровень сахара в крови может привести к опасному состоянию, известному как гастропарез, из-за которого пища застревает в желудке, что еще больше увеличивает риск опасных для жизни осложнений.

Диабет 2 типа может повлиять на пищеварительную систему человека, вызвать серьезные симптомы и повлиять на качество жизни. Диабет является наиболее распространенной известной причиной гастропареза, расстройства пищеварения, которое может привести к плохому питанию и проблемам с контролем уровня глюкозы в крови. Гастропарез — это состояние, которое влияет на нормальное спонтанное движение мышц желудка человека. 

Состояние влияет на моторику желудка и становится намного медленнее или вообще не работает, препятствуя правильному опорожнению желудка. Если пища слишком долго остается в желудке, это может вызвать проблемы, такие как избыточный рост бактерий в результате ферментации пищи.

Кроме того, пища может затвердевать в твердые массы, называемые безоарами, которые могут вызывать тошноту, рвоту и закупорку желудка. Безоары могут быть опасны, если они блокируют прохождение пищи в тонкую кишку.

Симптомы гастропареза включают:
  • Рвота
  • Тошнота
  • Вздутие живота
  • Боль в животе
  • Чувство сытости после употребления всего нескольких кусочков
  • Рвота непереваренной пищей, съеденной несколькими часами ранее.
  • Кислотный рефлюкс
  • Изменения уровня сахара в крови
  • Отсутствие аппетита
  • Потеря веса и недоедание
«Поврежденный блуждающий нерв не может нормально посылать сигналы мышцам живота», — сказали в клинике Майо. «Это может привести к тому, что пища будет дольше оставаться в желудке, а не перемещаться в тонкий кишечник для переваривания. Блуждающий нерв и его ветви могут быть повреждены такими заболеваниями, как диабет, или операциями на желудке или тонкой кишке».


Ранее Медикфорум писал о признаках рака кишечника.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : диабет второго типа, гастропарез, профилактика диабета