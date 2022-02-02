Диабет 2 типа: ощущение при еде, предупреждающее о гастропарезе - симптомы

Рвота

Тошнота

Вздутие живота

Боль в животе

Чувство сытости после употребления всего нескольких кусочков

Рвота непереваренной пищей, съеденной несколькими часами ранее.

Кислотный рефлюкс

Изменения уровня сахара в крови

Отсутствие аппетита

Потеря веса и недоедание

«Поврежденный блуждающий нерв не может нормально посылать сигналы мышцам живота», — сказали в клинике Майо. «Это может привести к тому, что пища будет дольше оставаться в желудке, а не перемещаться в тонкий кишечник для переваривания. Блуждающий нерв и его ветви могут быть повреждены такими заболеваниями, как диабет, или операциями на желудке или тонкой кишке».