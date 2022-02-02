Болезнь глаз: ягоды годжи могут предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна

«Регулярное употребление небольшой порции сушеных ягод годжи может помочь предотвратить или отсрочить развитие возрастной дегенерации желтого пятна у здоровых людей среднего возраста», - говорят авторы исследования.

Как предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна

«Регулярные проверки зрения помогут сохранить ваши глаза здоровыми; вы должны проходить проверку зрения каждые два года (или чаще, если это рекомендовано вашим офтальмологом/врачом). Определенные факторы здоровья и образа жизни могут увеличить риск развития ВМД».

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Регулярное употребление ягод годжи