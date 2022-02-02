Болезнь глаз: ягоды годжи могут предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна
Возрастную дегенерацию желтого пятна можно замедлить или даже остановить, если выявить ее достаточно рано. Хотя здоровое питание и регулярная проверка зрения — один из способов сохранить зрение, есть несколько натуральных продуктов, которые доказали свою невероятную эффективность. Новые данные показали многообещающую связь между ягодами годжи и ВМД, но почему они эффективны?
Считается, что ягоды годжи помогают зрению, потому что они содержат большое количество полезных антиоксидантов, особенно зеаксантина.
«Регулярное употребление небольшой порции сушеных ягод годжи может помочь предотвратить или отсрочить развитие возрастной дегенерации желтого пятна у здоровых людей среднего возраста», - говорят авторы исследования.
Хотя точная причина ВМД неизвестна, ее связывают с курением, высоким кровяным давлением и избыточным весом.
Ягоды годжи, как известно, полезны для здоровья, но как они могут замедлить прогрессирование ВМД?
Как предотвратить возрастную дегенерацию желтого пятна
Возрастная дегенерация желтого пятна возникает, когда сетчатка повреждается, вызывая помутнение зрения или, в некоторых случаях, полную потерю зрения в центре поля зрения.
Шэрон Коупленд, оптик из Feel Good Contacts, сказала:
«Регулярные проверки зрения помогут сохранить ваши глаза здоровыми; вы должны проходить проверку зрения каждые два года (или чаще, если это рекомендовано вашим офтальмологом/врачом). Определенные факторы здоровья и образа жизни могут увеличить риск развития ВМД».
Это прогрессирующее состояние можно предотвратить с помощью комбинации простых корректировок образа жизни, включая:
- Ношение солнцезащитных очков во время пребывания на солнце
- Не курить
- Будьте в курсе визитов к офтальмологу
- Регулярное употребление ягод годжи
Шэрон Коупленд
Здоровье
Врач-оптик в оптик из Feel Good Contacts.
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