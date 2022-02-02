Тарелка с ядом: эксперты объяснили опасность меламиновой посуды

«Отличить меламиновую посуду легко: она легкая, не бьется, хорошо моется, нанесенный рисунок очень легко стирается. На вид она похожа на фарфор, хотя на самом деле это пластмасса. На обратной стороне изделия должен стоять штамп „мелсаж“ или „меламин“», — говорится в сообщении.

Специалисты ведомства объяснили: посуда из этого материала постоянно выделяет провоцирующий аллергию мутагенный яд — формальдегидные смолы.Активно формальдегид начинает выделяться после контакта с холодной водой или пищей. При этом воздействие тепла становится еще более мощным катализатором, даже если изделие новое. Если же на нем появляются трещины и царапины, которые неизбежно появляются при использовании столовых приборов, вред от такого приема пищи увеличивается.Эксперты подчеркнули, что человек, использующий такую посуды не почувствует признаков отравления сразу, что дает веществу время для накопления в организме и деструктивного воздействия на иммунную систему.