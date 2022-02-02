Дефицит витамина B12: 2 признака низкого уровня, которые проявляются при мочеиспускании
Витамин B12 имеет решающее значение для производства эритроцитов и множества других ключевых биологических процессов. Распознавание предупредительных признаков низкого уровня является ключом к предотвращению необратимого повреждения нервов. Некоторые из классических симптомов включают покалывание в руках и ногах, усталость и головные боли. Иногда два расстройства мочеиспускания также могут сигнализировать о низком уровне.
Задержка мочи
Задержка мочи – это состояние, характеризующееся неспособностью полностью опорожнить мочевой пузырь. Симптомы могут быть острыми, вызывающими внезапную неспособность к мочеиспусканию, или хроническими, характеризующимися постепенной неспособностью опорожнить орган мочи.
В редких случаях задержку мочи связывают с дисфункцией вегетативной нервной системы из-за дефицита витамина B12.
Недержание мочи
Недержание мочи, также известное как императивное недержание мочи, представляет собой состояние, при котором люди испытывают внезапные позывы к мочеиспусканию и не могут отсрочить мочеиспускание.
Частое мочеиспускание является распространенным симптомом анемии, вызванной дефицитом витаминов, которая является дефицитом фолиевой кислоты и витамина B12.
Это вызвано проблемой с мышцами детрузора в стенках мочевого пузыря, поясняет NHS.
Состояние может вызывать частые подтекания мочи при оказании давления на мочевой пузырь при кашле, чихании, смехе или физических упражнениях.
Исследователи провели метаанализ, изучая взаимосвязь между низким уровнем B12 и воздержанием у пожилых людей. Результаты анализа показали повышенный риск недержания мочи при снижении уровня витамина B12.
По данным Национального института сердца, легких и крови США, другие осложнения, связанные с низким уровнем B12, могут включать газы, запоры и диарею. Это связано с тем, что дефицит может вызвать проблемы в пищеварительном тракте.
Перед применением добавок обязательна консультация врача.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
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