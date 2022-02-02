Педиатр рассказала, зачем ребенку БЦЖ

«Туберкулёз, к сожалению, встречается у нас в РФ. С ним всё сложно и очень интересно. Протекает очень по-разному. Очень сильно зависит от организма и иммунитета», — говорит специалист.

Врач объяснила: эту прививку делают на 3-7 сутки жизни ребенка. Она состоит из живых ослабленных бактерий и необходима, как средство профилактики туберкулеза в будущем.Она также подчеркнула, что прививка не дает гарантии стопроцентной защиты от недуга, но значительно снижает риск его тяжелых последствий.Кроме того, педиатр обозначила, что родителям не следует переживать по поводу срока формирования рубчика. Обычно для этого требуется от двух до четырех месяцев, и это нормальный процесс.