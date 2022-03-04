Педиатр рассказала, когда можно пеленать ребенка

«Некоторым детям мешает пеленание и во сне. Они очень любят раскидывать кверху ручки и так спать», — подытожила врач.

По словам специалиста, прибегать к помощи пеленок для ограничения движений ребенка вовсе не обязательно. Она отметила, что от практики тугого пеленания в современных роддомах уже отказались, а если новорожденного все-таки пеленают, то делают это так, чтобы ноги имели достаточно свободы для движения.Помимо этого, врач обозначила, что пеленание не подходит для периода, когда малыш бодрствует и кушает. Во время прикладывания к груди, лучше, если ребенок будет одет в обычную одежду или голый.Единственным периодом, когда пеленание может потребоваться — сон. Это связано с тем, что для многих детей легче уснуть в условиях, подобных их жизни в утробе матери. Однако, здесь важно учитывать индивидуальные предпочтения.