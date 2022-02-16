Эксперт рассказала, как ухаживать за кожей новорожденных
Педиатр Юлия Бунина объяснила принципы ухода за кожей новорожденного ребенка.
Прежде всего врач подчеркнула, что кожа младенцев существенно отличает от кожи взрослого человека. При этом в современном мире достаточно широк ассортимент средств за ее уходом. Однако, по словам специалиста, все, что необходимо коже новорождённых — это вода и воздух.
«Вы правда можете подмывать малыша в воде, купать в воде. Не мазать 100500 тюбиков на кожу. Но иногда возникает необходимость что-то нанести», — говорит она.
Опрелости и пеленочный дерматит
Обычно при правильном соотношении температуры и влажности воздуха в помещении, заживают без лишних усилий. Для легко одетого ребенка оптимальная температура 18-23ОС и влажность 40-50%. В качестве профилактики могут быть использования средства с пантенолом или с цинком под подгузник.
Себорейный младенческий дерматит
Может появиться у ребенка уже со второй недели жизни. В этом случае потребуется очищение кожи маслом для купания, нанесение небольшого количества эмолента, реже — противовоспалительных средств.
Кожный ксероз — сухость
Как правило появляется спустя два месяца после рождения. При этом важно понималь, что чрезмерная сухость кожных покровов не является аллергической реакцией, а представляет собой нарушение работы защитного барьера кожи. В этом случае на помощь придут эмоленты.
«Важно наладить микроклимат дома. Учитывать, когда малыш вспотел и возникла потница и не перегревать в следующий раз. Наблюдать — что любит, а что не любит кожа Вашего малыша… И учиться распознавать её сигналы», — резюмировала педиатр.
Перед применением необходима очная консультация врача!
Юлия Бунина
Здоровье
Педиатр, алерголог-иммунолог
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