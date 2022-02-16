Эксперт рассказала, как ухаживать за кожей новорожденных

«Вы правда можете подмывать малыша в воде, купать в воде. Не мазать 100500 тюбиков на кожу. Но иногда возникает необходимость что-то нанести», — говорит она.

Опрелости и пеленочный дерматит

Себорейный младенческий дерматит

Кожный ксероз — сухость

«Важно наладить микроклимат дома. Учитывать, когда малыш вспотел и возникла потница и не перегревать в следующий раз. Наблюдать — что любит, а что не любит кожа Вашего малыша… И учиться распознавать её сигналы», — резюмировала педиатр.

Перед применением необходима очная консультация врача!



Прежде всего врач подчеркнула, что кожа младенцев существенно отличает от кожи взрослого человека. При этом в современном мире достаточно широк ассортимент средств за ее уходом. Однако, по словам специалиста, все, что необходимо коже новорождённых — это вода и воздух.Обычно при правильном соотношении температуры и влажности воздуха в помещении, заживают без лишних усилий. Для легко одетого ребенка оптимальная температура 18-23С и влажность 40-50%. В качестве профилактики могут быть использования средства с пантенолом или с цинком под подгузник.Может появиться у ребенка уже со второй недели жизни. В этом случае потребуется очищение кожи маслом для купания, нанесение небольшого количества эмолента, реже — противовоспалительных средств.Как правило появляется спустя два месяца после рождения. При этом важно понималь, что чрезмерная сухость кожных покровов не является аллергической реакцией, а представляет собой нарушение работы защитного барьера кожи. В этом случае на помощь придут эмоленты.