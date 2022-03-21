7 принципов средиземноморской диеты для улучшения здоровья
Средиземноморская диета занимает первое место среди всех видов питания. Считается, что она улучшает здоровье, сохраняет фигуру и благотворно сказывается на самочувствии. Но каких принципов следует придерживаться, чтобы польза средиземноморской диеты проявилась во всей красе? Об этом и пойдём речь в данном материале.
Принцип №1: ешьте больше овощей каждый день
В основе средиземноморской диеты лежат овощи, фрукты, морепродукты, орехи и оливковое масло. Отдельной строкой мы поговорим о пользе овощей при диетах, которые являются отличным источником клетчатки, витаминов и минералов. Их можно есть каждому человеку, ведь это будет способствовать улучшению здоровья. Особенно полезно это делать тем, кто стремится похудеть и заботится о своём здоровье. В день нужно есть как минимум две порции, в том числе болгарский перец, морковь, огурцы, помидоры. получается, с помощью средиземноморской диеты можно экономить. Главное, помните о правильных способах приготовления - не стоит овощи жарить, лучше есть в сыром или варёном виде.
Принцип №2: замените подсолнечное масло на оливковое
Средиземноморская диета предполагает употребление оливкового масла, поэтому его обязательно надо включить в рацион. Но не всякий продукт годится. Необходимо есть оливковое масло Extra virgin. Оно способствует улучшению здоровья. Не нужно думать, что его стоит есть ложками — используйте в качестве заправки для салатов, поливайте небольшим количество рыбу или птицу, чтобы раскрыть их вкусы и оливкового масла при диете в полном размере.
Принцип №3: ешьте рыбу и морепродукты
Это ещё один принцип, способный улучшить здоровье. Благодаря этим продуктам можно восполнить норму полезных для здоровья омега-3 и омега-6 жирных кислот. Они нужны для здоровья сердца и головного мозга. Обязательно ешьте лосось, сардину, скумбрию. Но можно брать и не такие жирные виды, к примеру, треску или тилапию. Эти продукты должны быть в рационе средиземноморской диеты хотя бы раз в неделю.
Принцип №4: цельнозерновые продукты
Цельнозерновые продукты являются отличным дополнением в средиземноморскую диету для улучшения здоровья. Например, овсянка, ячменная каша, киноа. Можно есть не только цельные зерна, но и цельнозерновой хлеб и макароны. Главное, следить за составом цельнозерновых при диете, чтобы не ошибиться в выборе.
Принцип №5: больше фруктов
Ну и конечно, не стоит забывать о фруктах в рационе при средиземноморской диете. Это тоже способствует улучшению здоровья. Они тоже содержат большое количество клетчатки, что улучшает пищеварение. Также в их составе есть антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами, воспалительными процессами, развивающимся старением. Но помните, что фрукты должны быть отдельным приемом пищи, иначе никакой пользы и преимуществ средиземноморской диеты для здоровья вы не увидите.
Принцип №6: в качестве перекусов — орехи
В средиземноморской диете отличным перекусом станут орехи. Они дарят человеку чувство сытости, способны зарядить энергией и силой. К тому же в магазинах сейчас можно найти массу вариантов орехов, поэтому они никогда не надоедят одинаковыми вкусами. Самыми полезными для улучшения здоровья и мозга при средиземноморской диете считаются миндаль, грецкие орехи, фундук, орехи пекан, кешью, арахис и другие.
Принцип №7: наслаждение
Прием пищи для вас не должен быть обузой, быстрым процессом. От каждого кусочка пищи необходимо получать наслаждение. Именно так можно улучшить работу пищеварительной системы. В идеале нужно проводить прием пищи не перед телевизором или за книгой, а в кругу семьи или приятных вам людей, чтобы закончив трапезу, вы остались довольны и общением, и едой. Именно так работает тип средиземноморской диеты.
Заходите на форум, пообщаемся как выбрать диету или оцените самые полезные диеты для фигуры и здоровья, а на закуску жирная диета из Швеции!)
Оставить комментарий