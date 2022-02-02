Дефицит витамина D: «болезненный» знак в нижней части спины может быть симптомом

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Дефицит витамина D: «болезненный» знак в нижней части спины может быть симптомом

Дефицит витамина D затрагивает примерно каждого пятого. Дефицит может быть еще более распространенным в зимние месяцы, так как ваш организм может не получить достаточного количества этого витамина под прямыми солнечными лучами. Вот предупреждающие знаки, чтобы определить недостаток этого питательного вещества.

Витамин D помогает с различными функциями в вашем организме, включая иммунитет и здоровье сердца, объясняет Heart UK. Витамин солнечного света также играет роль в усвоении кальция и фосфора из вашего рациона. Затем ваше тело использует эти минералы для поддержания здоровья и силы костей, зубов и мышц.
Таким образом, когда в вашем организме возникает дефицит витамина D, эти области вашего тела могут стать мишенью.

Например, ваши кости могут начать болеть при умеренном давлении. Это часто более очевидно в ребрах или костях голени. Еще одним местом, затронутым этой проблемой, может быть ваша спина. Вы можете испытывать боль в костях в этой области, а также в бедрах, тазу, бедрах и ступнях.

Однако боль в костях — не единственный признак дефицита витамина D.

По данным клиники Кливленда, другие симптомы включают:
  • Усталость
  • Мышечная слабость
  • Боль в мышцах
  • Мышечные судороги
Дефицит может быть трудно обнаружить, поскольку он не «совершенно очевиден» у взрослых.

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Heart UK

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