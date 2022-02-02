Дефицит витамина D: «болезненный» знак в нижней части спины может быть симптомом
Дефицит витамина D затрагивает примерно каждого пятого. Дефицит может быть еще более распространенным в зимние месяцы, так как ваш организм может не получить достаточного количества этого витамина под прямыми солнечными лучами. Вот предупреждающие знаки, чтобы определить недостаток этого питательного вещества.
Витамин D помогает с различными функциями в вашем организме, включая иммунитет и здоровье сердца, объясняет Heart UK. Витамин солнечного света также играет роль в усвоении кальция и фосфора из вашего рациона. Затем ваше тело использует эти минералы для поддержания здоровья и силы костей, зубов и мышц.Таким образом, когда в вашем организме возникает дефицит витамина D, эти области вашего тела могут стать мишенью.
Например, ваши кости могут начать болеть при умеренном давлении. Это часто более очевидно в ребрах или костях голени. Еще одним местом, затронутым этой проблемой, может быть ваша спина. Вы можете испытывать боль в костях в этой области, а также в бедрах, тазу, бедрах и ступнях.
Однако боль в костях — не единственный признак дефицита витамина D.
По данным клиники Кливленда, другие симптомы включают:
- Усталость
- Мышечная слабость
- Боль в мышцах
- Мышечные судороги
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Heart UK
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