Врач МакКлимонт: частые болезни связаны с дефицитом витамина D — полный список симптомов

«Витамин играет жизненно важную роль в поддержании нормальной работы нашей иммунной системы. Поэтому, если вы часто чувствуете себя плохо или боретесь с простудой, это может быть связано с нехваткой витамина D».

Чувство усталости или утомления

Выпадение волос

Боль в мышцах

Боль в костях

Боль в пояснице

Депрессия

Изменения настроения

Раны, которые медленно заживают после операции, инфекции или травмы