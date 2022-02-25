Врач МакКлимонт: частые болезни связаны с дефицитом витамина D — полный список симптомов
Дефицит витамина D затрагивает примерно каждого пятого британца. Что еще хуже, этот дефицит может быть более распространенным в зимние месяцы. Вот предупреждающие знаки, которые могут помочь вам определить нехватку этого витамина.
Витамин D помогает во многих функциях вашего тела, включая здоровье сердца. Это необходимое питательное вещество способствует усвоению кальция и фосфора из вашего рациона. Это, в свою очередь, помогает сохранить ваши кости, зубы и мышцы здоровыми и сильными.
Тем не менее, "солнечный витамин" также играет роль в вашей иммунной системе. Таким образом, его отсутствие может проявиться здесь.
Согласно порталу здравоохранения Livi, более частое заражение болезнями или инфекциями может сигнализировать о дефиците витамина D.
Доктор Рианна МакКлимонт, ведущий врач общей практики Livi, объяснила:
«Витамин играет жизненно важную роль в поддержании нормальной работы нашей иммунной системы. Поэтому, если вы часто чувствуете себя плохо или боретесь с простудой, это может быть связано с нехваткой витамина D».
Несмотря на то, что борьба с частыми простудами и случаями гриппа может быть вызвана дефицитом солнечного витамина, это не единственный симптом.
Другие симптомы дефицита витамина D включают:
- Чувство усталости или утомления
- Выпадение волос
- Боль в мышцах
- Боль в костях
- Боль в пояснице
- Депрессия
- Изменения настроения
- Раны, которые медленно заживают после операции, инфекции или травмы
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Рианна МакКлимонт
Здоровье
Ведущий врач-терапевт в Livi (Великобритания).
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