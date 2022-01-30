Повышенный холестерин: самые эффективные продукты для снижения уровня холестерина
Если конечной целью является снижение уровня холестерина, то продукты с высоким содержанием стеролов и станолов идеально подходят для этой цели.
Они блокируют всасывание некоторого количества холестерина и снижают его уровень в организме человека.
По данным Heart UK, стерины и станолы можно найти в растительных маслах, орехах, семенах, цельнозерновых продуктах и некоторых фруктах и овощах. Стерины и станолы — не единственный способ снизить уровень холестерина через пищу.
Соблюдение диеты с низким содержанием ненасыщенных жиров является весьма заслуживающим доверия способом снижения уровня холестерина. Это не означает, что вся пища, содержащая ненасыщенные жиры, вредна для здоровья.
Жирная рыба содержит ненасыщенные жиры, но богата жирами омега-3, которые невероятно полезны для работы мозга. Кроме того, овес и овсянка — еще одна группа продуктов, которая содержит полезный инструмент для снижения уровня холестерина. Эти зерна богаты клетчаткой, известной как бета-глюкан, который образует гель в организме, который связывается с кислотами, богатыми холестерином.
Подобно продуктам со стеролами и станолами, это ограничивает количество холестерина, поглощаемого организмом. Орехи, также богатые стеролами, станолами, клетчаткой, поглощающей холестерин, и являются богатым источником белка, витамина Е и других соединений, необходимых организму для функционирования.
Следует отметить, что, хотя пища имеет решающее значение для снижения уровня холестерина, она будет наиболее эффективной в сочетании с физическими упражнениями.
Ранее Медикфорум писал о признаках Омикрона.
Heart UK
Здоровье
Благотворительная организация по борьбе с холестерином, предоставляющая поддержку, информацию и оказывающая влияние на семьи и медицинских работников.
Оставить комментарий