Признаки сердечного приступа: «заикающаяся» боль, которая приходит и уходит

«у половины пациентов с сердечным приступом появляются более ранние предупреждающие признаки – мужчины и женщины испытывают «заикающуюся» боль, которая приходит и уходит».

Предупреждающие симптомы сердечного приступа не всегда могут быть четкими, в некоторых случаях они бывают нестабильными, могут то проявляться, то снова исчезать. Таким признаком специалисты, в частности, считают «заикающуюся» боль – нестабильную, схваткообразную, которая «приходит и уходит».Когда говорят об инфаркте, то его «говорящим» признаком зачастую называют сильную или острую боль в груди. Она также может сопровождаться ощущением сдавливания, стеснения грудной клетки как от тяжелого груза.Но Первый прибрежный институт сердечно-сосудистых заболеваний (FCCI) объясняет, что примерно в 50% случаев не такая боль является первоначальным сигналом –Такая боль возникает, когда артерия, которая снабжает кровью сердце, становится очень нестабильной. С одной стороны, артерия полностью забита бляшками, и кровь не поступает к сердцу в нужном объеме и не доставлет столь необходимый ему кислород. Но, с другой стороны, бляшка периодически прогибается, приоткрывая канал, позволяя части крови пройти к сердцу. Человек в этом случае может ощущать боль в груди на протяжении 10-15 минут, а затем она исчезает, создавая обманчивое впечатление благополучия.При инфаркте может ощущаться боль в шее или челюсти, одышка, внезапная сильная потливость, липкость кожи. У женщин нередко возникает острая боль между лопатками, ощущение изжоги. Также они чаще испытывают сильное чувство беспокойства, волнения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что цвет ладоней может указывать на серьезные проблемы с печенью.