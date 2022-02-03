Сердечный приступ: врач назвал симптом «заикающейся боли», который наблюдается в 50% случаев

«Сердечный приступ всегда похож на слона, сидящего на вашей груди. Симптомы могут быть легкими и могут включать в себя «заикающуюся боль в груди, которая приходит и уходит».

«Если у вашей матери, бабушки или другой женщины в вашей жизни есть какие-либо из этих симптомов, немедленно доставьте ее в отделение неотложной помощи, даже если это происходит впервые», — добавил доктор Гафари.