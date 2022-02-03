Сердечный приступ: врач назвал симптом «заикающейся боли», который наблюдается в 50% случаев
Человек, перенесший сердечный приступ, обычно может ожидать внезапную боль и дискомфорт в груди, которые не проходят. Это чувство может ощущаться как давление, стеснение или сдавливание и может иррадиировать в левую руку, шею, челюсть, спину или живот. Однако врач объясняет, что у половины пациентов с сердечным приступом появляются более ранние предупреждающие признаки.
По данным First Coast Cardiovascular Institute (FCCI), другие менее известные признаки сердечного приступа могут включать боль в шее или челюсти, одышку или липкость кожи.
Но не бывает двух одинаковых случаев, и симптомы могут различаться у мужчин и женщин.
Жорж Гафари, главный специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям в больнице Бомонт, объяснил:
«Сердечный приступ всегда похож на слона, сидящего на вашей груди. Симптомы могут быть легкими и могут включать в себя «заикающуюся боль в груди, которая приходит и уходит».
Симптомы сердечного приступа у женщин могут сильно отличаться от традиционных предупреждающих знаков. По его словам, помимо боли в груди, женщины чаще испытывали острую боль между лопатками. Наряду с этой болью они могут испытывать одышку или общее чувство беспокойства, которые трудно описать. Симптомы могут быть даже сравнимы с симптомами изжоги.
«Если у вашей матери, бабушки или другой женщины в вашей жизни есть какие-либо из этих симптомов, немедленно доставьте ее в отделение неотложной помощи, даже если это происходит впервые», — добавил доктор Гафари.
Ранее Медикфорум писал о продуктах, которые снижают холестерин.
Жорж Гафари
Здоровье
Врач, главный специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям в больнице Бомонт (Beaumont Hospita, Ирландия).
Оставить комментарий